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笑星隕落

副刊版 2023/11/16

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六位年輕俊男美女，在美國紐約市一起打天下，同喜共悲，每星期鬧出不少笑話，從一九九四到二○○四年《Friends》（老友記），這套膾炙人口的美國經典處境喜劇，成為全球最暢銷電視劇集之一。

由Matthew Perry飾演的Chandler Bing（錢德賓），是最受歡迎角色之一，以冷笑話觸動人心，《Friends》播出後，不僅名成利就，也繼續在演藝界發展，豈料在今年十月二十八日傳出死訊，英年五十四歲被發現死在家中浴室，死因仍有待調查，但過去他亦公開承認有酒癮、毒癮，長期使用Opioid（嗎啡類）藥物。

美國Opioid Use Disorder（OUD）患者超過三百萬，早在二○二一年已有超過十萬患者因過量服用（Overdose）而喪命，按估計，每年約增加百分之十五。驚人數字源於約十年前開始的Fentanyl Epidemic（嗎啡類藥物氾濫），Fentanyl是人造嗎啡類藥物，有極強止痛能力，比一般嗎啡強上百倍，醫生也有用於癌症病人身上，相當有效。惟近年有不合法的Fentanyl在黑市市場出現，價錢相對廉宜，因而產生致命毒品氾濫的情況。

笑星隕落，可能跟其他過量服用有關，患者一般在不能自制情況下，會愈用愈多。Tolerance（耐受性）是上癮定義之一，意思是需要不斷增加使用分量，才得到預期效果和滿足。但Opioid的特性是抑壓神經中心，其中也包括控制呼吸，過高分量會令患者停止呼吸因而短時間內致命，美國現今執行死刑時，所注射的藥物之中，便包括Opioid。

自我執行死刑的行為，實令人費解。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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