如果有人說，做一個推廣旅遊的Project振興經濟，卻無特別估算可帶來多少旅客及經濟收益。咁，你會點睇？這個說法確實很新穎，因為在正常商業世界，正常邏輯是需要這樣思考的：（1）提議搞一壇嘢→（2）預計成效（自己先要知，亦要預咗俾人問）→（3）有信心能達到成效先好搞或提出→（4）預計毫無成效或無法展現成效，唔搞好過搞→（5）咁何謂「成效」呢？達到目的也→（6）所以先要清楚確立搞成壇嘢的目的為何→（7）目的講唔清晰，當然唔使講成效→（8）如果目的同成效都答唔出，搞嚟做乜？

這是非常簡單的邏輯問題，在公司內部又或向客戶pitch一壇嘢，應預先想好每一步的問題，是但一步答不出，即說明邏輯有漏洞，請回家戙高床板再想過，莫浪費公司或客戶資源與錢財，去搞壇不知目的是甚麼又無法估算有甚麼成效的東西。莫說是商業世界，其他範疇都需要知道一件事做出來有否成效、何謂成效，以及如何估算和計算成效。即使在大專教育界別，現在每一科都要列明預期的learning outcomes（學習成果），有成效作為最終必要考慮和呈現的提醒，那思考問題的邏輯才能聚焦在想個透徹甚麼應該做、甚麼不應該做。一向教學生都是堅持要他們用腦想清楚這些邏輯排序：「提議搞壇嘢前：要先思考目的為何？如何測量成效？沒法呈現成效如何知道目的能否達到？目的和成效模糊必定低分，還要重交。」

然而，世上竟然有這種新邏輯，可以毋須考慮和呈現成效就可搞壇嘢出來示於人前，真是無奇不有，這可能就是美國邏輯學家、數學家Lotfi A. Zade教授所說的，用上了「Fuzzy Logic」去處理問題，有人譯作模糊邏輯，我認為把Fuzzy Logic譯為「忽視邏輯」更貼切。靠「忽視邏輯」維生又毋須交代成效卻又享有高薪厚職的工種，可謂罕有筍工，在世界各地追求高水平的地方應該少之又少，這種筍工不多，但還是在某些地球角落存在。