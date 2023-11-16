區會選舉 選民積極投票應引以為傲

新一屆區議會選舉將於12月10日投票，由於此次區選落實了「愛國者治港」原則，傳統意義上的「激進反對派」無人「入閘」，中間派也寥寥無幾；在一些選民看來，選來選去都是建制派人士，競爭並不激烈，自己是否投票都無礙大局。

持這種觀點的人視野太狹隘，區議會選舉的目的是為了選出最適合為市民服務的人，讓民生實事能夠落地，提升市民的幸福指數，而不是選出「最有火藥味」的人。投票選舉區議員，也是選民的基本權利；選民積極投票，應該引以為傲，而不能被西方媒體和本港某些人的錯誤言論誤導。

西方抹黑港區選 別有用心

香港基本法當中並未提及區議會，只是提及香港可設立「非政權組織」，其功能為「服務」和「諮詢」。據此，港英時代設立的區議會才得以延續；但在香港回歸後的實踐中，區議會的功能不斷擴大，反中亂港勢力利用了這個機會，令區議會變成了反中亂港的平台，「為市民提供服務，為政府提供諮詢」的功能反而愈來愈淡化、愈來愈削弱。第六屆區議會的選舉在亂局中進行，後來長期處於癱瘓狀態，成為香港基層治理、基層服務的失敗案例。

「修例風波」後，中央下決心撥亂反正、正本清源，隨着香港國安法的實施，香港逐步由亂到治，重回正軌。但美西方某些政客不願意看到這個結果，千方百計抹黑香港國安法和新選舉制度。他們用自己的標準解讀香港的區議會選舉，其謬誤主要有以下兩點：

其一，把香港的區議會看作政權組織。「區議會」這個名字很容易令人聯想到它是政權組織的一部分。其實，不僅香港基本法沒有提及「區議會」，從香港《區議會條例》看，區議會並不具有現代議會最重要的兩項權力：立法權和審批政府公共開支的權力。因此，香港的區議會並非真正的「議會」。美西方媒體並未廓清「香港區議會」與西方「現代議會」的不同，令他們國家大多數人誤認為「香港區議會」屬於政權組織。其實，「區議會」這個名字是從英國統治香港時延用下來的，港英時代的區議會的功能更弱，英國政府最清楚，但他們「揣着明白裝糊塗」。

其二，把「港獨」勢力當作「民主力量」。過往有不少「港獨」分子進入區議會，他們看中透過這個渠道，可以直達立法會，也看中藉這個平台可以煽動「港獨」，一時間，區議會變得炙手可熱。「港獨」違憲違法，嚴重挑戰國家主權、摧殘「一國兩制」和基本法的根基，破壞香港的長期繁榮穩定，這是絕對不能容忍的。

在任何一個主權國家，都不會允許類似的分離主義勢力存在，但美西方某些人把「港獨」勢力看作「民主力量」。以「他們擁有和西方自由民主世界共同的價值觀」為由，對「港獨」勢力恩愛有加，誤導西方民眾。

綜上所述，此次香港區議會改革是依法行事，美西方對香港區議會的定義於法無據。從一個錯誤的定義出發，得出香港區議會改革「扼殺民主」的結論，從而對香港區選肆意抹黑，這是別有用心的，也是毫無道理的。

探索「港式民主」 西方無權定標準

十三屆全國政協副主席、中央港澳工作領導小組常務副組長、中央港澳辦主任夏寶龍於2021年12月6日以視像方式出席香港地方誌中心舉辦的活動時曾指出，「香港實行甚麼樣的選舉制度是中國內政，香港的選舉制度好不好，要看是否符合香港實際、是否有利於香港的長期繁榮穩定和長治久安。對此，任何外部勢力都無權干涉。」夏寶龍的這段話一針見血，直擊要害。

正如夏寶龍所言，民主是一種治理方式，採用哪一種民主模式，取決於一個國家、一個地區的文化傳統和人們的價值追求，把自己的民主模式視為唯一正確的，甚至強行推行自己的民主模式，這種做法本身就是不民主的。

應該承認，率先實現現代化的西方國家創造了不少先進的社會治理方式，包括西方的民主模式，但那畢竟是植根於西方文明的產物，適合西方社會的「土壤」，不一定會適合其他地方。

西方民主注重民主選舉，看中選舉的對抗性，如今卻到了走火入魔的地步，經常出現參選人相互進行人身攻擊的情況。美國前總統特朗普（Donald Trump）競選過程中的出格言行，就堪稱「代表作」。這種過分看重「對抗性」的做法，還催生了不少「大話精」，某些政客在競選時開下一大堆「空頭支票」，直到任期完結，大部分都不能兌現。

中國實行全過程人民民主，把民主選舉、民主協商、民主決策、民主管理、民主監督貫通起來，環環相扣。可以說，民主的視野更廣闊，民主的機制更完善。這其中蘊含着中華文化的精髓。比如，「聽其言，觀其行」、「知行合一」、「民為邦本」。全過程人民民主不是「天上掉下來的」，而是「地上長出來的」，完全符合中國的國情。

一國兩制下的香港，不能照搬內地的民主模式，也不能照搬西方的民主模式，而應探索出符合香港實際的民主模式。「港式民主」既要保障香港居民的權利，又要有利於凝聚社會共識、形成發展合力。「港式民主」在探索過程中，可以吸收借鑑西方民主當中優秀的東西，但西方絕對無權為「港式民主」定標準、立規矩。

負責任投票 本質是選「美好生活」

西方某些媒體宣揚香港區議會選舉「沒有民主可言」、「投票無意義」。本港也有人認為，候選人「清一色」、「無差別」，鼓動選民不要去投票。

其實，這些論調根本就經不起推敲。要說「清一色」，區議會選舉的候選人的確是「清一色」的愛國者。因為「愛國者治港」是底綫，必須符合這個要求才能「入閘」；要說「無差別」，純粹是信口雌黃！399名候選人來自社會各階層，政治背景、從業經歷、行事作風、專業特長、競選政綱都大有不同。不能因為他們同為愛國者，就忽略了各人之間的不同之處。

連日來，「區選進社區」活動在全港44個選區已經展開，候選人與團隊成員一起用橫幅和口號宣傳自己的主張，並介紹自己過去的政績和現時的政綱，爭取街坊認同。選民也從候選人的宣介中可以看出各人的特色和亮點。

最近，行政長官李家超多次呼籲選民積極參與區選投票，要「好中選優」。民青局局長麥美娟頻繁落區宣介區選。她反覆向選民說明，新一屆區議員的角色是地區居民的「服務員」、特區政府的「諮詢員」，他們的工作與市民日常生活聯繫得更緊密，選出最有真心、最有能力的人，對於提升本地區居民的幸福指數非常重要。

這些都是為了選民着想。不妨回想一下，去年香港出現第5波疫情之初，藥品、食品等物資一度匱乏，後來內地援港物資到岸數日，仍難以及時送達社區。但有的社區居民卻及時收到了藥品和食品，那是因為這些社區擁有一批優秀的「服務員」，其中包括區議員。因此，選甚麼樣的人，並非與己無關，而是息息相關。

要從眾多的候選人當中選出最適合擔任區議員的人，並不是一件容易的事情。比如，那些曾經擔任往屆區議員、長年深耕社區的人士，社區居民對他們比較了解，可以做出判斷；而那些「政治素人」、特別是並無服務社區經歷的年輕候選人，是否適合擔任區議員，很難判斷。又比如，候選人的政綱和口號五花八門，看得人眼花繚亂，在眾聲喧嘩中，誰的政綱最靠譜，這需要細細甄別。

識別人才本身就是一門學問，要在短時間裏識別人才，不是那麼簡單。從現在到「12．10」投票日僅有20多天，時間緊迫，選民應抓緊時間了解候選人，做好投票前的「功課」。須知這是投票選舉區議員，從本質上講，則是為自己的美好生活投下一票。不僅應積極投票，還應投下負責任的一票，這才是負責任的選民引以為傲的。

▲ 作者認為選民應在區議會選舉中積極投票，並為自己的美好生活投下一票。（資料圖片）