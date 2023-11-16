施政報告內最重要的東西

施政報告發表了兩個多星期，民生方面有相當詳細的討論，但關於競爭力卻未如理想。股票印花稅是減了，但只是回復之前的水平；物業的印花稅也是減了，但即使是首置，一個普通的單位也要20多萬元印花稅，本身是不合理。這個地價模式為香港帶來了繁榮，但近年卻帶來了麻煩。

高地價帶來繁榮 近年帶來麻煩

我再以油站為例，香港的汽車用燃油是全球最昂貴的，原因也是地價，油站是招標的形式出租的。賣地貴，相關的印花稅貴，一直為政府帶來了龐大的收益，但當香港和鄰近地區愈來愈相似時，這個收入只會少而不會多。

香港的IPO從前是全球第一，現在三甲不入，而香港股市的市值是全球第7，僅高於印度，更持續低於第6的深圳，我相信3至5年，印度會超過香港了，而上海更達7萬多億美元，遠高於香港的約5萬億美元。香港值那麼高地價麼？如果是，那麼龍頭地產股新地的收入，不會由2021年的853億元下跌至2023年的712億元。

連續兩年有金融峰會，當然有好過無，也希望頂級金融機構的決策人回去了以後，可以多點投資香港，否則香港股市的指數都是17000至不到20000點，市值長期低於深圳，那便很難說是國際金融中心，因為連上海，深圳也比不上，實在很難看。

港物價高 外傭也拉隊深圳消費

另一方面，筆者每星期也會到深圳教學，近來假日的早上，總是見到菲傭印傭拉大隊往深圳消費，晚上回來。強港元是近因之一，香港的物價高是遠因，而物價高又與地價高有莫大的關係，地價高時，工資也高，於是扯高了物價的成本，因為工資和租金是兩大主要成本，這個高地價以帶來主要政府收入的模式現在出了問題，也許自此以後不成，因為有深圳在旁，用家不會那麼笨付出高的溢價來買差不多（甚至是更好）的服務。

因此施政報告更要解決為甚麼香港現時會那麼「樣衰」的問題。不錯，香港對印度、尼泊爾和老撾等國有吸引力，但股市市值下跌，消費的、專業的雞飛狗走，此才是癥結，要對症下藥。為期3年每年2萬元的生育津貼可以鼓勵生育麼？只要置業，你便要付印花稅數十萬元，當然政府有提供免費教育，但持續的差餉地租和購買服務和東西時付的地價究竟是「輸」還是「贏」，大家可以算算，這個以地價為主導的收入模式才是問題所在。

收入問題不解決 香港難再前行

政府也會想到萬一改變了這方式時，如何去支付龐大的公務員系統，相信一直找不到方向，而正正是這個收入的問題，才會在兩年前要增加股票印花稅，現在又要減，又去年又要向馬會增加足球博彩稅，一日這收入問題不解決，一日香港也難前行，而收入也與支出相關，施政報告有很多是增加支出，但沒有策略性地討論收入，看來要作的還有很多。

▲ 香港汽車用燃油是全球最貴的，原因是地價，油站是以招標形式出租的。（資料圖片）