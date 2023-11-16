習拜會料4小時 京：關鍵相互尊重 拜登：努力改善與華關係 不尋求脫鈎 中國版 2023/11/16 分享： 分享： 國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden），美國西岸時間周三（15日）上午10時45分（本港時間16日凌晨2時45分）在加州三藩市以南、歷史悠久的費羅麗莊園（Filoli Estate）舉行會 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 相關文章 「陽光之鄉」聲明 設強化氣候行動組 今日 「陽光之鄉」聲明 設強化氣候行動組 美國會報告：中企繞禁令 購美芯片製造機 今日 美國會報告：中企繞禁令 購美芯片製造機 習與美商界晚宴 藉機反壓脫鈎斷鏈 今日 習與美商界晚宴 藉機反壓脫鈎斷鏈 你可能感興趣 「陽光之鄉」聲明 設強化氣候行動組 今日 01:00 「陽光之鄉」聲明 設強化氣候行動組 美國會報告：中企繞禁令 購美芯片製造機 今日 01:00 美國會報告：中企繞禁令 購美芯片製造機 習與美商界晚宴 藉機反壓脫鈎斷鏈 今日 01:00 習與美商界晚宴 藉機反壓脫鈎斷鏈 中國 美元 酒店 北京 貿易 台灣 人工智能 習近平 記者 軍事