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習拜會料4小時 京：關鍵相互尊重

拜登：努力改善與華關係 不尋求脫鈎

中國版 2023/11/16

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國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden），美國西岸時間周三（15日）上午10時45分（本港時間16日凌晨2時45分）在加州三藩市以南、歷史悠久的費羅麗莊園（Filoli Estate）舉行會

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