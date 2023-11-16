港財富傳承學院 方向應有別獅城

香港金融發展局（金發局）受特區政府委託，於11月9日成立香港財富傳承學院，並任命了董事會成員，由11月14日起生效，標示了特區政府積極提升香港作為家族辦公室樞紐國際地位的決心。

據金發局指出，學院將提供面向全球的交流協作、知識分享和人才培訓等支援，務求為國際家族辦公室管理人、新世代的資產擁有人、財富管理從業員等，共同構建一個惠澤各方的蓬勃生態圈，提升香港作為家族辦公室樞紐的國際地位。

星聘全球人才 推培訓智庫研究

較早前，有分析把新加坡積極拓展家族辦公室行業，對香港發展家族辦公室構成的競爭壓力感到擔心。誠然，新加坡政府的確很用心推出各項優惠政策，吸納更多富裕家族到新加坡落戶，成立家族辦公室；另外，新加坡政府所成立的「新加坡財富管理學院」（Wealth Management Institute，WMI），一直致力於培養各類財富管理人才。不過，筆者認為，在發展家族辦公室行業上，香港具有比新加坡更大的優勢和能量，這一點下文詳細闡釋，先看香港新財富管理學院的董事會構成。

學院董事會成員包括主席鄭志剛（新世界發展集團的鄭氏家族第三代接班人）、黃永光（信和集團黃氏家族第三代接班人），其餘除了3名政府代表、兩名私人銀行和律所代表，還有筆者供職的科大商學院金樂琦亞洲家族企業與家族辦公室研究中心創始主任及資深顧問金樂琦教授。

可以看到，香港財富傳承學院的董事局成員中，有香港家族企業成功傳承的第三代接班人，同時他們也是當前商界的翹楚，確實十分恰當。此外，金樂琦教授獲任命，筆者十分欣悅。金教授本身跨越家族企業及學術兩界，是金氏家族第三代和董氏家族第二代成員，他創辦的香港科大亞洲家族企業和家族辦公室研究中心，多年來一直致力於亞洲家族企業和家族辦公室的研究，我們的努力成果得到業界和政府的認可，團隊深受鼓舞。

究竟香港財富傳承學院發展的教育和培育人才方向如何？香港在這行業上的優勢在甚麼地方，能否充分發揮？顯然會影響到香港家族辦公室行業的發展。

新加坡的WMI於2003年由新加坡政府投資公司（Government of Singapore Investment Corp，GIC）與淡馬錫控股（Temasek Holdings）聯合成立，起步的確比香港早。該機構定位為亞洲資產管理的卓越中心，集合實務培訓、智庫研究於一身，招聘了不少全球各國著名學術界和業界投資專家教學，舉辦國際論壇等，反映政府一早就發現到家族辦公室行業的發展潛力，並且積極推動，在這方面，的確有值得香港借鑑的地方。

然而，筆者發現新加坡財富管理學院課程設計聚焦於金融投資領域。

如今，香港成立了財富傳承學院，銳意加強培育家族辦公室行業的人才，究竟傳承學院發展之路怎樣走？筆者先從香港「獨特性」（uniqueness）的優勢說起。

可以說，一般分析者比較香港和新加坡各自的優勢時，往往聚焦於金融數據方面。事實上，在金融數據方面，香港和新加坡大致相若，兩者都是亞洲重要的金融重鎮，沒有誰有很大的凌駕性優勢。

港老牌家族企業 數目多起步早

不過，香港有很多老牌家族企業，甚至是百年老店，這一點顯然是新加坡無法比擬的。香港規模巨大的老牌家族企業數目眾多，他們所擁有的，是基礎十分紮實的「舊財富」（有關「舊財富」與「新財富」之別，讀者可參見筆者在本欄以往的論述），這些「舊財富」對香港的未來發展的信心，持久而堅固。在2019年香港發生社會動亂，以及疫情3年，筆者所認識的香港家族企業，沒有一家撤離香港，或把資金大規模撤走。這就是香港發展家族辦公室行業的最紮實的優勢。

新加坡財富管理學院成立了20年，與此同時，新加坡政府對吸納家族企業到該國落戶，政策經營也深耕多年，終於在近年尤其在疫情期間抓到更大的發展機會。該國吸納了上千家的家族辦公室，大部分都是從中國內地進駐的，是財富積累在一代以內的「新財富」。

筆者過去的論述曾指出，在一般情況下，新財富創辦的家族辦公室，其最重要的功能就是投資理財。而舊財富的家族辦公室除了投資理財，更重視「非財務」性質功能，如家族價值觀的有效傳承、家族和諧、下一代教育和培養等。

香港家族辦公室的發展比亞洲各國包括新加坡走得早，也更為成熟。據2012年有關數據顯示，當年亞洲只有約100家單家族辦公室，香港佔了90家，而這些絕大部分都是香港的老牌家族企業創建的。也正是因此，筆者供職的金樂琦亞洲家族企業與家族辦公室研究中心，十多年前就對香港的家族辦公室進行研究了。

課程設計方向 主導非財務領域

上述的要點，清楚顯示出香港和新加坡不同的地方，也是香港財富傳承學院未來發展和進行人才培訓的優勢所在。新加坡家族辦公室大部分來自新財富。反觀香港，香港擁有數目眾多的老牌家族企業和家族辦公室；加上吸納的新進家族辦公室，構成一個全面的家族辦公室行業的根基，牢穩且發展潛力巨大。

新加坡財富管理學院的教學與培訓課程，大部分聚焦於投資和理財等金融領域，因此，香港財富傳承學院的教學和培育課程的方向，應有別於獅城，可更多聚焦於「非財務」領域，在「財務」與「非財務」功能並行的整體方針上，而以後者作為教育與培訓課程設計的主導方向。

事實上，財富管理在全球各大金融中心早已發展成為一個成熟的行業，而如何為位於財富金字塔尖的家族辦公室提供更高質的服務和建議，才是一個相對新興的行業。筆者認為，培養更多家族辦公室「非金融財務」領域的人才，助力家族和諧、家族價值觀和社會影響力的傳承，應是香港財富傳承學院的獨特優勢所在。筆者樂見學院的八位董事會成員中，有三位是傳承多代的家族企業成員，筆者所供職的研究中心，亦將不遺餘力地為香港財富傳承學院提供學術與培訓的支持。

▲ 香港成立香港財富傳承學院，並任命了董事會成員，新世界發展集團的鄭氏家族第三代接班人鄭志剛（左四）獲委任為主席。（資料圖片）