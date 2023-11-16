蘋果官網買iPhone假機 疑送貨過程遭掉包 行政人員版 2023/11/16 分享： 分享： 在網購盛行、網購陷阱亦時有發生的時代下，不少消費者透過蘋果（Apple）官網購入iPhone，以防買到假貨或翻新機。然而，近日有英國網民聲稱在蘋果官網仍買到假貨，iPhone 15 Pro Max變 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 亞馬遜開發自家OS 或鋪路棄Android 今日 亞馬遜開發自家OS 或鋪路棄Android 尼泊爾封殺TikTok 指影響社會和諧 2023/11/15 尼泊爾封殺TikTok 指影響社會和諧 英偉達新AI芯片H200 推論速度接近翻倍 2023/11/15 英偉達新AI芯片H200 推論速度接近翻倍 Threads帖文推薦功能 用戶可停止在IG顯示 2023/11/14 Threads帖文推薦功能 用戶可停止在IG顯示 高通衛星短訊計劃 不足1年結束與廠商合作 2023/11/14 高通衛星短訊計劃 不足1年結束與廠商合作 商業 Apple iPhone 英國