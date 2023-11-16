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亞馬遜開發自家OS 或鋪路棄Android

行政人員版 2023/11/16

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Google研發的作業系統（OS）Android，因被多間移動裝置製造商選用，已被視為OS巨頭之一。近日有外媒揭露亞馬遜（Amazon）正開發自家OS，疑為棄用Android躋身OS市場作準備。

綜合外

...

欄名 : 科技新知

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