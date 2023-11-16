亞馬遜開發自家OS 或鋪路棄Android 行政人員版 2023/11/16 分享： 分享： Google研發的作業系統（OS）Android，因被多間移動裝置製造商選用，已被視為OS巨頭之一。近日有外媒揭露亞馬遜（Amazon）正開發自家OS，疑為棄用Android躋身OS市場作準備。 綜合外 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 蘋果官網買iPhone假機 疑送貨過程遭掉包 今日 蘋果官網買iPhone假機 疑送貨過程遭掉包 尼泊爾封殺TikTok 指影響社會和諧 2023/11/15 尼泊爾封殺TikTok 指影響社會和諧 英偉達新AI芯片H200 推論速度接近翻倍 2023/11/15 英偉達新AI芯片H200 推論速度接近翻倍 Threads帖文推薦功能 用戶可停止在IG顯示 2023/11/14 Threads帖文推薦功能 用戶可停止在IG顯示 高通衛星短訊計劃 不足1年結束與廠商合作 2023/11/14 高通衛星短訊計劃 不足1年結束與廠商合作 創新科技及應用 科技行業 Amazon Android 軟件 作業系統 移動裝置 商業