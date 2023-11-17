Tiffany & Co. Blue Book 2023 珍稀水世界 副刊版 2023/11/17 分享： 分享： 作為全球其中一個最高級的珠寶品牌，Tiffany & Co.旗下系列眾多，有平易近人的銀飾，亦有過百萬的珠寶，但最頂級的系列，就一定要數到其Blue Book系列，今年是2021年上任，高級珠寶藝術總 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 SICIS Jewels 意國馬賽克珠寶 2023/11/03 SICIS Jewels 意國馬賽克珠寶 Anya重新定義柯德莉夏萍 TIFFANY & CO. 2023/10/20 Anya重新定義柯德莉夏萍 TIFFANY & CO. MESSIKA進軍高級珠寶10周年 2023/10/13 MESSIKA進軍高級珠寶10周年 周董愛妻昆凌示範 BOUCHERON新玩鈦式孔雀開屏 2023/10/06 周董愛妻昆凌示範 BOUCHERON新玩鈦式孔雀開屏 GUCCI以寓言 鑲 飾 四季 2023/09/29 GUCCI以寓言 鑲 飾 四季 珠寶 Tiffany & Co.（美：TIF） 消費資訊 消費種類