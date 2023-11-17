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Tiffany & Co. Blue Book 2023 珍稀水世界

副刊版 2023/11/17

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作為全球其中一個最高級的珠寶品牌，Tiffany & Co.旗下系列眾多，有平易近人的銀飾，亦有過百萬的珠寶，但最頂級的系列，就一定要數到其Blue Book系列，今年是2021年上任，高級珠寶藝術總

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欄名 : Jewelry

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