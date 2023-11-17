來自英國的三頂帽名廚 DONOVAN進駐銅鑼灣 副刊版 2023/11/17 分享： 分享： 九十年代，Donovan Cooke往墨爾本發展時，由他經營的餐廳，包括Atlantic和Ryne，均獲得《The Age Good Food Guide》的一頂帽（相等於米芝蓮一星），而Est ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 米芝蓮一星 江蘇大閘蟹餐單 2023/11/03 米芝蓮一星 江蘇大閘蟹餐單 可持續發展飲食潮流 農場風味直接入饌 2023/10/27 可持續發展飲食潮流 農場風味直接入饌 CRUISE 夜繽紛美食體驗 $179兩小時無限暢飲 2023/10/13 CRUISE 夜繽紛美食體驗 $179兩小時無限暢飲 法國高級餐廳Feuille 大膽破格令蔬菜植物成為主角 2023/10/13 法國高級餐廳Feuille 大膽破格令蔬菜植物成為主角 一夜繽FUN蟹宴 國金軒 X NIKKA WHISKY 2023/09/29 一夜繽FUN蟹宴 國金軒 X NIKKA WHISKY 餐廳 餐飲 晚餐 西餐 葡萄酒 消費種類 消費資訊