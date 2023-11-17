沙漠裏的世外桃源 杜茲瑞僖敦酒店奢華品味 副刊版 2023/11/17 分享： 分享： 於今年10月開業的杜茲瑞僖敦酒店（The Residence Douz），是盛嘉隆酒店及度假村（Cenizaro Hotels & Resorts）的首家沙漠度假村，也是品牌在突尼西亞開設的第二家度假 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 台灣三峽森林溫泉酒店 養生文化深度遊 2023/10/20 台灣三峽森林溫泉酒店 養生文化深度遊 漫遊不丹入住5大隱世小屋 欣賞壯麗山河 體驗瑰寶文化 2023/09/29 漫遊不丹入住5大隱世小屋 欣賞壯麗山河 體驗瑰寶文化 豪宿品牌Belmond 墨西哥傳奇Maroma酒店華麗新篇章 2023/09/22 豪宿品牌Belmond 墨西哥傳奇Maroma酒店華麗新篇章 乘AmaWaterways穿梭環球河道 最新河船型遊尼羅河 2023/09/08 乘AmaWaterways穿梭環球河道 最新河船型遊尼羅河 奢華旅宿 私人度假村新品牌 ANI Sri Lanka一價全包50萬港元起 2023/08/25 奢華旅宿 私人度假村新品牌 ANI Sri Lanka一價全包50萬港元起 品牌 酒店 餐廳 美食 土耳其 Resort 突尼西亞