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交通銀行(香港)「通達理財服務」  通達智富高地，成就人生夢想

特約 09:00 2023/11/17

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「通達理財服務」品牌與時並進，新品牌標識注入年輕化、數字化和現代化元素。

交通銀行(香港)有限公司（下稱交通銀行(香港)）星期二（11月14日）假香港故宮文化博物館，舉行全新「通達理財服務」品牌發布會，為品牌注入年輕化、數字化和現代化的品牌特徵，助客戶通達智富高地，成就人生夢想。

活動由交通銀行(香港)行政總裁孟羽先生主持全新「通達理財服務」品牌啟動儀式，近200位高端客戶、專業合作伙伴、以及通達理財團隊等聚首一堂，一同見證品牌邁向新里程。

發布會當日由交通銀行(香港)行政總裁孟羽先生（中）及一眾主禮嘉賓主持全新「通達理財服務」品牌的啟動儀式。

近200位高端客戶、專業合作伙伴和通達理財團隊見證全新「通達理財服務」邁向新里程。

文化傳承 創新轉型 

香港故宮文化博物館與北京故宮博物院一脈相承，是香港最新的世界級文化地標，傳承紫禁城設計理念，配以環球視野、現代科技，用嶄新手法和跨界多元的包容姿態，弘揚中國優秀傳統文化、促進世界文明對話，彰顯香港作為中外文化藝術交流中心的獨特地位。

交通銀行始建於1908年，是中國歷史最悠久的銀行之一，也是中國民族金融品牌的早期塑造者和傳承者之一。交通銀行與香港源遠流長，屹今已服務香港近90年，交通銀行(香港)作為交通銀行海外分支機構的旗艦，一直竭誠為廣大客戶提供優質的金融服務，在支持香港經濟社會發展中不斷求新、求變，成為經營穩健、信譽卓著的大型商業銀行，為助力香港長期繁榮穩定貢獻積極力量。

創新轉型 展現數碼理財新價值

多年來，交通銀行(香港)「通達理財服務」秉承「通達理財，成就未來」的品牌價值理念，為交通銀行(香港)的尊貴客戶，提供度身訂制的全方位、多元化個人專業理財方案，同時憑著堅持創新的經營理念，為客戶提供更豐富的金融產品、更優質的服務，為客戶帶來數碼理財新價值。

配合交通銀行(香港)年輕化經營戰略，「通達理財服務」品牌標識在原有的品牌核心理念基礎上，注入年輕化、數字化、現代化的品牌特徵。除了專職通達理財經理透過專業財務策劃平台，提供全方位的個人理財服務外，客戶更可透過手機銀行輕鬆理財，全面體現「通達理財服務」品牌與時並進，讓客戶享受創新科技及貼心服務帶來的嶄新價值。

通達智富高地，成就人生夢想

交通銀行(香港)行政總裁孟羽先生表示：「交通銀行(香港)將堅持以客戶為中心，聚焦價值創造，深化數字化轉型，奮力打造體驗極致、生態豐富、運營高效的『數字化新交行』，為大家帶來更多、更好、更有價值的產品和服務，就像香港故宮文化博物館一樣，傳承歷史，繼往開來！讓我們堅定信念、攜手共進，交通銀行(香港)將助您『通達智富高地，成就人生夢想』。」

展望將來，交通銀行(香港)「通達理財服務」將繼續堅持創新，緊貼市場變化，全面配合客戶的理財需要，不斷通過業務及技術創新，打造智慧型銀行，讓客戶享受通達全國的跨境財富管理服務，體驗結合創新科技及貼心服務帶來的全新價值，助客戶通達智富高地，成就人生夢想！

交通銀行(香港)行政總裁孟羽先生（右四）與嘉賓合照。

「通達理財服務」品牌里程碑，讓客戶透過互動電子屏幕，了解品牌發展進程。

（資料由客戶提供）

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