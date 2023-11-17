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人性化

副刊版 2023/11/17

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中年女士對着嬰兒車，說：「你這樣子沒有禮貌！媽媽教你很多次不要這樣，你自己細心想一想，這樣對不對？」很普通的教兒說話。醫生心想，仍需坐嬰兒車的小孩，大概未必懂得好好去想吧？好奇心既被觸動，不禁多望一眼，原來車內乘客非人也，而是一隻細小可愛的松鼠狗。

上星期，說到中東燃起激烈戰火，把平民和敵人非人性化，是慣用伎倆；而在世界另一端，卻是把小狗人性化並視作真正小孩，在學術上這被稱作Anthropomorphism（擬人論），即是把人的特性附加於非人類的生物或物件上，並相信動物有相同的情感和思想。這並非新事物，打從人類文明開始，野生動物開始被家化（Domesticize）後，便有類同現象出現。在古埃及便以不同動物代表神的形象，戰神Sekhmet是母獅、月神Thoth是狒狒，神的性格或公職便靠動物形象表現出來。

到底小狗能否像人類般，分享同樣的思想和情感？醫生從未飼養寵物，故未能現身說法。但若問寵物主人，卻定必有個人偏見，惟有公平地問ChatGPT，雖非完美但起碼是沒有情感的人工智能。小狗當然有思想，但其思想方式跟人類截然不同，牠們是按直覺（Instinct）來跟世界互動，其學習能力是反射性行為而非邏輯性思維，故此，那個叫小狗想一想的要求，實在有點一廂情願。

對寵物好，絕對應該，投放情感也是好事，惟過度人性化到底是為了主人的需要，還是為了小狗的需要？

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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