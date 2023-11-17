西環高質法式Bistro

想請幾位好友食晚飯，難題是：好友平時已嘗盡美食，城中出名食肆一定去過，而我又不想重複去那些無新意的地方，究竟哪裏可與好友一同發掘新體驗之同時，又可以享受高質素美食呢？即call為食好友，推介西環高街的Off Town Kitchen食法國餐！

一進小店已很喜歡，地方小小，約可坐十來位客人，很有法式Bistro（小餐館）的格調，女店主兼總廚Kobe是九○後女生，在城市大學主修化學，因太愛廚藝，跑到城中著名酒店西餐廳當學徒廚師，最後在高街開了這間小餐館。我看Kobe，樣子標致、皮膚白滑、平易近人，大有做美女廚神的潛質。但美歸美，客人如我走入餐館，終極評分都要看廚藝。對食，我不能把水準屈就。

我們那晚品嘗了很多菜式：法國阿爾薩斯四方薄餅、法式白酒忌廉煮藍青口、西班牙乳豬（事前準備五天）、風乾帕馬火腿香梨沙律、法式肝醬與肉醬、威靈頓牛柳等。我喜歡留意細緻位，當好友們都對主菜的肉類讚不絕口之時，我更愛法國阿爾薩斯四方薄餅和法式白酒忌廉煮藍青口那種多層次的味道。當我請教Kobe：「為何我煮白酒忌廉青口時，做不出這個味道？」她馬上無私教路：「竅妙就是在將近煮好時放一片檸檬！」看着她眼睛閃閃發光地分享，我感受到她對廚藝的熱愛。

晚餐最後端上甜品，其中一款是她那「15年陳皮碧根果布朗尼」，我是陳皮精，逢陳皮必愛，但亦因為太愛，故食得出靚貨還是普通貨，做brownies捨得用十五年靚陳皮，可想而知，Kobe也是個有要求的人。原來，這道甜品近期更在Candia Professional Pastry Trophy國際專業糕點賽贏得獎項，殊不簡單。

經過一眾好友晚餐驗證，這位九○後美女廚的廚藝神功實在，有樣又有料，頓成我西環區的至愛小店。