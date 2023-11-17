BVLGARI Octo腕錶展覽 帶觀眾飛越一世紀 副刊版 2023/11/17 分享： 分享： BVLGARI作為一個意大利百年珠寶商，今天卻能夠在專業瑞士製錶圈佔一重要席位，全是由創意、工藝與研發精神所成就出來，尤其近年Octo Finissimo系列的突破更為品牌帶來不少榮耀。BVLGARI ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 PATEK PHILIPPE全面壯大兩大王牌 Aquanaut Luce、Calatrava 2023/11/10 PATEK PHILIPPE全面壯大兩大王牌 Aquanaut Luce、Calatrava BREGUET 好事成雙 2023/10/27 BREGUET 好事成雙 JAEGER-LECOULTRE大玩一體兩面 金宇彬、Nicholas Hoult互換 2023/10/20 JAEGER-LECOULTRE大玩一體兩面 金宇彬、Nicholas Hoult互換 色戰FRANCK MULLER 2023/10/13 色戰FRANCK MULLER 變型精鋼HAUTLENCE 2023/09/29 變型精鋼HAUTLENCE 鐘錶 鐘錶 珠寶 消費資訊 消費種類