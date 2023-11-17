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BVLGARI Octo腕錶展覽 帶觀眾飛越一世紀

副刊版 2023/11/17

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BVLGARI作為一個意大利百年珠寶商，今天卻能夠在專業瑞士製錶圈佔一重要席位，全是由創意、工藝與研發精神所成就出來，尤其近年Octo Finissimo系列的突破更為品牌帶來不少榮耀。BVLGARI

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