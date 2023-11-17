Y-3 GENDO 騰雲駕霧的感覺

今天時裝品牌賺錢有4大法門，包括香水、內褲、手袋和球鞋，只要其中一項取得佳績，不難為品牌建立起時裝王國，就以最後的一項球鞋為例子，每隔兩三年總有一款設計突圍而出，創下全球佳績，例如Balenciaga

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