Y-3 GENDO 騰雲駕霧的感覺 副刊版 2023/11/17 分享： 分享： 今天時裝品牌賺錢有4大法門，包括香水、內褲、手袋和球鞋，只要其中一項取得佳績，不難為品牌建立起時裝王國，就以最後的一項球鞋為例子，每隔兩三年總有一款設計突圍而出，創下全球佳績，例如Balenciaga ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 HERMES 飛馬行空奇幻劇場 今日 HERMES 飛馬行空奇幻劇場 英國皇室御用 Barbour 40周年別注 2023/11/10 英國皇室御用 Barbour 40周年別注 Kylie Minogue代言 Jimmy Choo X Jean Paul Gaultier新履程 2023/11/03 Kylie Minogue代言 Jimmy Choo X Jean Paul Gaultier新履程 BURBERRY 當英倫玫瑰遇上藍武士 2023/10/27 BURBERRY 當英倫玫瑰遇上藍武士 Christian Louboutin X Marvel 無限之旅 2023/10/20 Christian Louboutin X Marvel 無限之旅 時裝服飾 時裝服飾種類 Adidas 運動用品 鞋履 消費資訊 消費種類