  • 17°C
香港時間 : 20231117日 (週五) 01:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Y-3 GENDO 騰雲駕霧的感覺

副刊版 2023/11/17

分享：

分享：

今天時裝品牌賺錢有4大法門，包括香水、內褲、手袋和球鞋，只要其中一項取得佳績，不難為品牌建立起時裝王國，就以最後的一項球鞋為例子，每隔兩三年總有一款設計突圍而出，創下全球佳績，例如Balenciaga

...

欄名 : Fashion

最新專欄文章 更多

HERMES 飛馬行空奇幻劇場
今日
HERMES 飛馬行空奇幻劇場
英國皇室御用 Barbour 40周年別注
2023/11/10
英國皇室御用 Barbour 40周年別注
Kylie Minogue代言 Jimmy Choo X Jean Paul Gaultier新履程
2023/11/03
Kylie Minogue代言 Jimmy Choo X Jean Paul Gaultier新履程
BURBERRY 當英倫玫瑰遇上藍武士
2023/10/27
BURBERRY 當英倫玫瑰遇上藍武士
Christian Louboutin X Marvel 無限之旅
2023/10/20
Christian Louboutin X Marvel 無限之旅
時裝服飾 時裝服飾種類 Adidas 運動用品 鞋履 消費資訊 消費種類

上一篇文章

BVLGARI Octo腕錶展覽 帶觀眾飛越一世紀

下一篇文章

相濡以沫半世紀 七旬妻不離不棄 悉心照顧認知障礙及失聰丈夫

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？