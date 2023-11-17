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前車之鑑 日本40年的遭遇

評論 2023/11/17

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美國遏制中國發展所採用的手段並非新鮮，她過去也用過，只是形式不同，對象也不同。歷史上最明顯的例子是美國80年代中至90年代中期間曾對她的盟國日本下手，日本經濟隨即停滯30餘年。日本失去這30多年，固然與美國有關，但當中有多種因素，其中部分也是日本自找的。

圓滙飈 日人均GDP曾超美

正因日本在如日中天時被美國打擊，接着經濟便乏善可陳，增長戛然而止，很多人不免問上一句，會否中國也將遭到同一命運，她的高速增長再也難以為繼？要回答這問題，我們需先了解日本遇上了甚麼事，及中國的情況與日本是否大異其趣。

日本在80年代的確十分風光，著名學者傅高義（Ezra Vogel）寫了本書《日本第一》（Japan as Number One），而她又的確做得不錯。日本人從只懂模仿進展為充滿創新能力，社會中有用無用的新產品層出不窮。連芯片這一高科技的象徵，日本的東芝也是全球最大的生產商，她所生產的動態隨機存取記憶體（DRAM），在1987年產值竟達全球的80%。日本的經濟其時早已十分發達，人均GDP以市場滙率計算，在1985年高達11,577美元，等於同年美國的48.5%。兩國的競爭還在迅速發展，到了1990年，日本人均GDP已反超美國21%，到了1995年，更是高出美國54%。

不過，這主要是因為日圓急劇升值所致，並非其收入有這麼大的進步，在1985至1986年一年內日圓兌美元升值41.7%！

日陷長期衰退 5關鍵因素

但眾所周知，日本接着便陷入長期衰退，至今未能擺脫。為何如此？我細數一下，起碼有5個原因。

最常被坊間提起的是，1985年日本被美國逼簽了《廣場協議》（Plaza Accord），日圓滙率大幅上升，從1985年到日圓滙率巔峰期的2011年，共升值了215%！升值可不一定是甚麼好事，對出口有負面影響，進口則增加，順差下跌。不少人把《廣場協議》視為日本經濟停滯的元兇，我對此看法有所保留。升值太多固然可對經濟構成破壞，但這是中短綫商業周期的其中一種因素，影響力不應持續近40年。

第二個解釋是日本房地產泡沫爆破。從1985年9月至1990年9月，日本住宅價格上升了170%，商業用樓價格增加275%，銀座的商業樓宇每平方米高達100萬美元！但到了2004年則下降了共99%。為何有泡沫？據我的一位朋友、著名經濟學家伊藤隆敏的研究，主因是為了平衡日圓升值，所以日本央行錯誤地大搞量化寬鬆的貨幣政策。我認同房產市場崩盤對經濟有殺傷力，但此等因素，影響力是中短綫的，不應把近40年的經濟也搞垮。

第三種理論是經濟學家林文夫與我的一位老師、經濟諾獎得主普雷斯蓋特（Ed Prescott）所提出的。1988年日本政府把標準工時從每周48小時逐步減至1993年的40小時，又增加了勞工假期，致使工作時數平均下降至38小時。這是勞動力巨大的跌幅，全部抵銷了資本累積所帶來的正面影響。這因素有一定的影響力，但只能解釋80、90年代的經濟停滯，無法解釋為何在1995年以後，日本經濟還是沉屙不起。

第四種理論是日本政府的理財頗有問題。其政府見到經濟不增長，便以為可靠多刺激消費去拉動經濟，但要知道消費不是投資，錢用掉便沒有了，不似投資可提高回報，有利經濟的長期增長。日政府拼命用錢，政府欠債高達GDP的兩倍多，利息負擔巨大，但開支多用在短綫消費上，對長期的經濟增長無甚助益。1985年，日本社會的總投資率是GDP的27%，去年是24%，比美國為高，但與中國的43%左右相距甚遠。資金累積不夠快，經濟難以增長。

第五個因素是日本的生產效率也停滯起來，這主要是日本對美國的科技制裁完全屈服所致。正如上文所說，日本本來創新能力很強，但美國十分害怕日本的企業能超越美國。在1987、88年間找到個藉口，說東芝對蘇聯賣了一些高科技的銑床，美國說這威脅到她的安全，要大力制裁東芝，2至5年期間禁止東芝產品輸入美國，又把東芝幾名高層關入牢籠，還要東芝在全美登廣告道歉，盡情將其羞辱。東芝的高科技項目從此一蹶不振，拖到2018年還把其芯片項目賣給美國的Bain，乾脆不再生產芯片。

華投資力度足 大力推動增長

中國的情況在重要的地方頗有不同。中國也有房地產泡沫，勞動力也因勞動人口下降而減少，但人民幣沒有如日圓般升值。中國的投資佔GDP的比重有43%，資金積累迅速，可大力推動增長，日本的24%投資率力度不夠。更重要的是，在美國發動的科技戰中，中國並沒有像日本般不戰而潰，反而遇到打壓後更奮發向上，科研成果湧現。況且中美之間人均收入的差距遠大於美日之間，中國繼續發展的潛力還很巨大。

作者認為日本經濟停滯30餘年固然與美國有關，但當中有多種因素也是日本自找的。（新華社資料圖片）

撰文 : 雷鼎鳴 香港科技大學經濟系前系主任

欄名 : 評論

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