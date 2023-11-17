習拜會保持對話 減軍事衝突可能

美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平會晤備受期待和關注，無論是否有實質性成果，這次會面的重要性都不應該被低估。自拜登接任總統一職以來，兩國元首僅有兩次親身會面，這足以說明這次見面--作為加強兩個世界超級大國之間對話的一系列會晤的頂峰--具有重要意義。與G20峰會間隙舉行的第一次會面相比，此次會面更加隆重，在美國本土舉行，並且經過雙方高層的數月準備。

大量棘手問題 勿期望立刻解決

這次會議顯然應該更早舉行，因為兩國間已經累積了大量的棘手問題需要討論。無論是雙邊問題（如美國對半導體的出口管制或中國芬太尼的出口），還是多邊問題（如以色列-哈馬斯戰爭、烏克蘭衝突以及氣候變化），都需要做出決定。此外，明年1月台灣即將舉行總統大選，因此目前台灣可能是最大的問題。

而現實是，我們不應期待這次峰會能夠立刻解決以上任何一個問題。美國對中國技術方面的遏制不會有重大讓步，中國也不會停止推行反西方（當然也是反美國）的言論，尤其是在全球發展中國家之間。同樣，中國與俄羅斯的結盟不會因為這次峰會而改變，中國在以色列-加沙衝突中的立場也不會改變。

兩元首需為各自利益 表現克制

這次峰會的目的在於，在不打破中美之間戰略競爭的情況下，通過確保最高層的溝通管道暢通，來防止軍事衝突。兩位領導人都需要為了各自的利益而表現出克制。

中國方面，由於經濟疲軟，習近平主席面臨着愈來愈大的壓力，而且至少有部分中國精英認為，中國最重要的外交關係--即與美國的外交關係管理不善。

拜登總統也有充分的理由推動峰會取得成功。首先，2024年總統大選愈來愈近，任何意外都必然會對投票產生非常負面的影響。拜登可能從奧巴馬政府的最後階段汲取了教訓（即2015年下半年開始），中國的危機可能會嚴重影響美國股市和世界其他地區的股市。

鑑於上述利益契合，雙方都開始做出讓步，以使峰會有一個良好的開端，避免潛在的對抗。中國方面，凍結購買波音飛機的禁令即將解除，這應該有助於提振中國從美國的進口（長期以來，中國從美國的進口一直在下降）。美國方面其實已經做出了最大的讓步，拜登政府的最高級官員在過去幾個月頻繁前往北京，為這次會晤做準備。

但除此之外，拜登似乎很難再發表任何進一步的聲明，因為他需要在使峰會取得成功和被共和黨指摘為親中國的態度之間保持微妙的平衡，在選舉之前，公眾對中國的看法非常負面。

峰會緩和局勢 勿觸犯對方紅綫

從這方面來看，當前的峰會類似於冷戰第三階段（從1985年到1991年蘇聯解體前）美國和前蘇聯領導人之間的峰會。當時，舉行此類峰會的主要原因是緩和緊張局勢，以免觸犯雙方強加給對方的紅綫。同樣在過去幾個月裏，拜登推動加強對話的目標似乎是相同的，這條紅綫可能是中國在俄羅斯對烏克蘭的戰爭中，對俄羅斯的軍事支持，或者更有可能是，由於緊張局勢加劇，對台灣海峽衝突的擔憂。

總而言之，拜登-習近平峰會顯然具有重要意義，但並不能解決最緊迫的雙邊和全球問題。這次峰會的唯一--但至關重要的--目標是保持兩個超級大國之間的對話開放，減少全球軍事衝突的可能性。