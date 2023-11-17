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自然施政方案 平衡土地保育發展

評論 2023/11/17

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自政府提出北部都會區規劃（北都）以來，一直難以確切地平衡保育和發展需求。一方面，北都的範圍涵蓋拉姆薩爾濕地和郊野林地等豐富自然資源，為城市人口提供重要生態系統服務，維護市民身心健康、調節社區氣候和環境，故須保護發展區內自然資源；另一方面，香港目前缺乏可供發展的土地，導致居住空間嚴重不足和產業轉型停滯，因此開發幅員廣大、比鄰國家科創中心城市深圳的北都土地，亦是改善民生的必然選擇。

不論是早前發布的新田科技城土地用途建議，還是最新出爐的2023年施政報告和《北部都會區行動綱領》，都分別提及北都保育和發展，但始終無法獲得社會充分支持，其中關注環境保護的社群，大多期望北都保育和發展可兩者共融，保護濕地保育區。

然而，政府亦難以於啟動發展計劃初期，就貿然放棄對可供發展土地的掌握和規劃彈性，故未必可在現階段順應管制發展的訴求。難道保育和發展注定只能對立？或許基於自然的解決方案（Nature-based Solutions，NbS）可成為突破關鍵。

發展區內生態 滿足持份者需求

NbS是比較新的概念，最早在2000年代初由世界銀行和國際自然保護聯盟（IUCN）等提出，最常見的定義是「保護及以可持續方式管理和恢復自然生態系統的行動，該行動能有效和適應性地應對社會挑戰，對人類福祉和生物多樣性均有好處」，關鍵在於利用運作中的生態系統力量以解決不同社會難題。《生物多樣性公約》（CBD）和政府間氣候變化專門委員會（IPCC）等權威國際協議和組織，均已採用NbS作為解決方案的行動一環。

IUCN於2020年推出NbS全球標準（標準），提供了一套設計和驗證框架。若能在傳統保育方式以外加入NbS，發展區域中的自然生態便可滿足更多來自不同範疇的持份者需求，例如於城市規劃中加入符合IUCN標準的綠色建築及藍綠基建發展，其實也可同時解決氣候變化及水浸等環境和民生問題。

最近大自然保護協會和思匯政策研究所舉辦了一場NbS主題研討會，邀請本地及粵港澳大灣區各界專家分享對香港應用NbS和未來發展的見解，發現目前已有不少本地項目具備NbS元素。舉例來說，大自然保護協會的蠔礁修復項目，透過回收被丟棄的蠔殼，再用於建造新的活蠔礁生態，達成淨化海水和支援水產養殖等多重益處。

另一個例子是香港大學侯智恒博士團隊的植林倡議，他們過去累積了豐富的本地樹種植林經驗，並就現時北都規劃提出更大規模的植林計劃，建議在雞公嶺和鐵坑山等八個北都範圍內的光禿山嶺種樹，新增近二千公頃森林，估計作為碳滙可額外儲存超過30萬噸二氧化碳，相當於十多萬人一年的排放量，以增加北都環境容量。

事實上，上述的NbS應用都不會阻礙北都發展項目，能完善相關項目的不足並提升其價值，且估計可以毋須投放大量公共資源，但為何過去一直處於較小規模的試驗階段，而未能訂立標準在更大範圍應用？

公共認知不足 資金支持欠穩

除了社會尚未充分掌握相關知識，NbS還面對兩大潛在阻礙，包括目前香港城市發展決策未有優先考慮自然保育，以及未有能夠持續穩定地支持相關項目的資金機制。

前者在香港首份《生物多樣性策略及行動計劃》（行動計劃），在2021年期限屆滿的後續情況可見一斑，不但公眾仍不甚了解行動進展和作用，當局也未有立刻籌備下階段工作，直到今年施政報告才提及，將因應香港實際情況對行動計劃更新並落實。

與之相反的是，為求達到生態文明建設目標，國家在過去兩年積極進取地推動生態保育，不但主辦聯合國《生物多樣性公約》第十五次締約方大會（COP15），推動通過《昆明-蒙特利爾全球生物多樣性框架》，國家自然資源部更與IUCN聯合發表《基於自然的解決方案中國實踐典型案例》和共建NbS亞洲中心，奠基並領先國際社會自然保育和NbS行動。假如香港未能及時掌握和推動NbS應用，除無法於城市發展過程中兼顧和重視自然保育，因而錯失提升北都發展質素的契機，亦可能在未來融入國家大局和國際社會交流過程中缺乏共同語言，因此在重要議題上面臨被邊緣化的風險。

至於NbS項目投融資尚未建立穩定機制的問題，香港作為亞洲綠色金融樞紐應積極尋求突破。為了實現「自然向好」（Nature Positive）的全球生物多樣性保育目標，在2030年前停止並扭轉生物多樣性喪失的趨勢，國際社會正針對企業對自然生態的責任、以及其採取的有效保育行動，制定科學基礎自然目標（SBTN），又公布指導企業和金融機構應對相關風險管理的自然相關財務披露（TNFD）框架。隨着商界對自然資本和風險的理解日漸加強，可期待未來將有更多市場資金引導至NbS相關項目中。

可持續綠色發展 香港更可愛

當然，政府牽頭可加速項目資金到位，例如考慮到NbS對減緩氣候變化和保護自然生態均有裨益，政府可承諾把未來二十年，用於應對氣候變化的2,400億港元撥款中的一部分，投放至NbS項目，並可參考新加坡國家公園管理局轄下花園城市基金的做法，為企業資金和個人捐款配對至合適的保育項目中。

當全球面臨氣候變化及生物多樣性喪失的危機，以及香港城市發展正經歷由「重量」邁向「重質」的關鍵階段，決策者在規劃土地資源和自然資本同樣豐富的北都時，將無法一如往昔迴避保育和發展之間的矛盾。NbS正是可調和衝突的關鍵工具，可促進政府與各界攜手合作，結合保育和發展，解決不同社會難題，為市民及大自然謀福利。

NbS概念雖然嶄新，仍有不少需要釐清的地方，卻已涵蓋不少政府和民間已經落實或提出的方案。只要把這些相關方案系統化串聯起來，把NbS概念應用到未來每一個大小發展項目的規劃、設計、建造和管理之中，將能從根本上改變北都的發展面貌，更能向世界說好一個新世代可持續綠色高質量發展的香港故事，令香港成為一個更可愛（Loveable）的城市。

自政府提出北部都會區規劃以來，一直難以確切地平衡保育和發展需求。（資料圖片）

撰文 : 區浩馳 團結香港基金研究員
譚芷菁 思匯政策研究所項目主管

欄名 : 評論

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