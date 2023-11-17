港府宜建自家IT團隊 外判宜三思

特區政府常用外判制度去推行公共服務。外判制可取之處是其靈活性，針對聘用非長期需要的工作崗位，政府可以更彈性地運用資源。不過，對於要求穩定性高的工作崗位，則不適合長期以外判形式聘用員工，尤其是未來的政府資訊科技和數碼化工作，更需要建立「自家」的團隊。

IT開支3年30億 部分聘外判

在發展資訊科技服務方面，特區政府現時廣泛採用外判形式。在過去3個年度，有關「資訊科技服務」的總開支高達30億元，當中一部分用作以「T合約」模式聘用大量科技員工。資訊科技員工外判的承辦商合約一般是由「政府資訊科技總監辦公室」（「資科辦」）中央定期管理的，政府各部門可以採用當中所選定的外判商，聘用合資格的資訊科技合約員工（即業界所稱之「T合約」員工），為部門提供所需的資訊科技服務。在2023年9月，「T合約員工」有4,200多名，其中多於一成「T合約員工」，即431名，在「資科辦」工作。而根據2023-24年度財政預算顯示，「資科辦」的總員工人數為631人，由此可見大部分職員均為由「T合約」承辦商聘請外判員工。

中國的「十四五」規劃政策大力推動國家數碼化發展，當中提出要營造良好數碼生態。另外，今年施政報告亦宣布，將會把「資科辦」與「效率促進辦公室」合併，成立「數字政策辦公室」（「數字辦」），專責制定數字政府、數據治理及資訊科技政策等工作。要配合國家推動數碼化發展策略，筆者認為成立「數字辦」並不足夠，還需要更具前瞻性的團體、更穩定的技術支援、更能確保安全的開發人員。尤其是「數字辦」的籌建，要確切考慮人員編制。因此，這個新辦公室是否合適繼續沿用外判制模式去聘用大量科技人才呢？這問題政府必須三思。

星「共包」模式 技術轉移至官方

「數字辦」是因應國家戰略性的部署，以及社會對數碼發展的機遇被日趨重視而設立的。「數字辦」的人員編制，不應拉雜成軍。以新加坡作為例子，新加坡成立「政府科技局」（GovTech）積極推動資訊科技應用。GovTech有超過3,000名職員，其中有700名為內部開發人員，為市民、企業和政府部門開發應用系統。GovTech不是自己內部包辦所有科技項目開發工作的，他們也有外判，不過外判（Outsourcing）的並不是整個項目，而是由內部開發團隊與承辦商合作開發的項目。這種模式稱為「共包」（Co-sourcing）。當系統開發完成運作暢順之後，GovTech職員會逐步轉而去開發新計劃，而他們的「共包」商夥伴則會繼續維護及營運該項目，並逐步地把相關的專業知識（Know-How）轉移，就此知識便會跟隨GovTech職員保留在政府體系內。

如此這般，各項項目開發的經驗和專業知識，可以在政府之中承傳下去，而不是今次判給這公司，下次判給那公司，每次都是重新開始，經驗無法累積和承傳。

此外，「數字辦」需要的人才，不單只是需要專業。筆者到新加坡訪問Govtech時，他們職員給人的印象，就是有願景、有想法，他們對各政策都透徹理解，知道為何這樣做、知道應該怎樣做，而且擁有執行力，能把構思一步一步落實。新設的「數字辦」也需要有這樣魄力、有承擔的團隊。外判承包商的員工雖然專業人士，但承包商的工作只是完成合約項目而已，而缺乏與政府一起勾劃未來的願景。

況且，數碼化不是單純地把政府資料電子化。在推動政府數碼化的過程之中，將會涉及各項敏感資訊，尤其是會涉及國家及社會安全。因此，數碼安全是否應放手交由外判承辦商處理呢？這問題實在值得商榷。再者，要求承辦商的員工來承擔這責任，也不公道，因為他們可能也是外判工，要求「判上判」的員工承擔這樣的重責，確實有點不公平。

敏感資訊不宜外判 亦未能省錢

至於成本方面，一般外判或許能減省政府開支，但利用「T合約」聘請員工並沒有為政府省錢。按政府回覆立法會的質詢顯示，聘用「T合約」員工的服務費開支計算，每月人均開支與相若公務員職級的薪酬水平大致相同。外判的「T合約員工」開支和聘用公務員成本相若，那就更沒有堅持外判的道理了。

過去，特區政府的資訊科技服務，廣泛採用外判模式，是因為按項目思考，每推一個項目，就外判一間公司，散兵游勇足以應付。

不過，今時今日談的是數碼化工程，不再是個別獨立的項目，不再是單單的技術需要，而是宏觀性的戰略部署。推動數碼化政策，必須高瞻遠矚，必須深思熟慮，而最重要的是，必須要有高效、穩定的團隊。在資訊科技服務之上，政府應該重新檢視外判制度的適用性。尤其是在籌辦「數字辦」的構思上，必須打造政府「自家」的資訊科技團隊，創科人才是搞好創科的靈魂，不是用完即棄的商品，繼續大幅採用「T合約」模式，已經不合時宜了。

▲ 港府推動數碼化政策，必須要有高效、穩定的團隊，創科人才是搞好創科的靈魂，不是用完即棄的商品。（資料圖片）