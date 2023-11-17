WhatsApp頻道 每月用戶量破5億 行政人員版 2023/11/17 分享： 分享： Meta旗下即時通訊應用程式WhatsApp不斷推出新功能，其中WhatsApp頻道（WhatsApp Channel）功能自今年6月推出，陸續吸引不少名人、球會、品牌開設頻道。Meta行政總裁朱克伯 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 青少年下載App Meta倡須家長同意 今日 青少年下載App Meta倡須家長同意 亞馬遜開發自家OS 或鋪路棄Android 2023/11/16 亞馬遜開發自家OS 或鋪路棄Android 蘋果官網買iPhone假機 疑送貨過程遭掉包 2023/11/16 蘋果官網買iPhone假機 疑送貨過程遭掉包 尼泊爾封殺TikTok 指影響社會和諧 2023/11/15 尼泊爾封殺TikTok 指影響社會和諧 英偉達新AI芯片H200 推論速度接近翻倍 2023/11/15 英偉達新AI芯片H200 推論速度接近翻倍 WhatsApp 手機Apps 軟件 Meta 朱克伯格 商業