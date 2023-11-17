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WhatsApp頻道 每月用戶量破5億

行政人員版 2023/11/17

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Meta旗下即時通訊應用程式WhatsApp不斷推出新功能，其中WhatsApp頻道（WhatsApp Channel）功能自今年6月推出，陸續吸引不少名人、球會、品牌開設頻道。Meta行政總裁朱克伯

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