青少年下載App Meta倡須家長同意 行政人員版 2023/11/17 分享： 分享： Meta今年10月，因被指其「令人上癮」的功能，對兒童和青少年身心有害，而被美國約41個州分及特區起訴。為免青少年受社交媒體的「毒害」，Meta呼籲美國立法，限制青少年下載任何應用程式（App）之前， ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 WhatsApp頻道 每月用戶量破5億 今日 WhatsApp頻道 每月用戶量破5億 亞馬遜開發自家OS 或鋪路棄Android 2023/11/16 亞馬遜開發自家OS 或鋪路棄Android 蘋果官網買iPhone假機 疑送貨過程遭掉包 2023/11/16 蘋果官網買iPhone假機 疑送貨過程遭掉包 尼泊爾封殺TikTok 指影響社會和諧 2023/11/15 尼泊爾封殺TikTok 指影響社會和諧 英偉達新AI芯片H200 推論速度接近翻倍 2023/11/15 英偉達新AI芯片H200 推論速度接近翻倍 科技行業 Meta 美國 社交平台 媒體