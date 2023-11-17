【西東合集室樂團現身大館操場音樂節　以音樂修補分歧！】

世界紛爭不斷，在無情戰火和硝煙下，音樂卻可以跨越邊界、越過高牆。史上首位同時持有以色列及巴勒斯坦公民身份的猶太後裔、著名指揮及鋼琴家丹尼爾 • 巴倫波因（Daniel Barenboim），創立以音樂推動和平的「西東合集管弦樂團」（West-Eastern Divan Orchestra）。樂團首席米高 • 巴倫波因為將團內演奏家與別不同嘅藝術同個性引入更細緻嘅室樂範疇中，成立咗西東合集室樂團（West-Eastern Divan Ensemble），今年更喺大館作香港首演成為11月「大館操場音樂節：弦內之音」的駐留樂團。他們屆時會聯出其他演奏家在大館監獄操場呈獻兩場音樂會，以一闕又一闕樂曲串連你我內心。有興趣的觀眾，請即瀏覽以下網址購票：https://bit.ly/3SDQ4y9

▲ 大館邀請了「西東合集管弦樂團」成為11月「大館操場音樂節：弦內之音」的駐留樂團。

以音樂連結彼此



「西東合集管弦樂團」以歌德《西東詩集》名，由樂團首席米高 • 巴倫波因帶領。米高 • 巴倫波因在1985年開展了他非凡的職業生涯積極倡議和促進中東和平。樂團招攬來自以色列及不同阿拉伯國家的年輕樂手，透過每一次排練、演出、錄音及巡演，日夜肩並肩地相處、工作和演奏，以無形的音符連結彼此，成為互相體諒與和解的契機。

在今次「大館操場音樂節：弦內之音」中，米高 • 巴倫波因會帶領其他七位首席演奏家呈獻兩場音樂會，演奏兩度獲頒普立茲獎的美國現代主義作曲家卡特（Elliott Carter）、芬妮 • 孟德爾遜，以及貝多芬與舒伯特的作品。樂團還會聯同香港鋼琴家王致仁合作莫扎特協奏曲，並參與外展活動，認識香港社區。米高 • 巴倫波因本人更會在周日（20日）現身「大館對談」，與李正欣博士對談分享樂團成立24年來的經歷。

音樂節同時邀請了城中出色的音樂家演出不同節目，包括鋼琴家吳宇晴以《月光奏鳴曲》為引子的「坐看月起時」、小提琴家王亮與好拍檔演繹布拉姆斯瀰漫秋意的單簧管五重奏等。在周末期間，監獄操場更會化身為新晉樂師大展身手的舞台，讓年輕藝術家一展所長。

▲ 「西東合集管弦樂團」由來自以色列及不同阿拉伯國家的年輕樂手組成。

▲ 「西東合集管弦樂團」將聯同香港鋼琴家王致仁合作莫扎特協奏曲。

百台拍子機重現《交響詩》



適逢作曲家捷爾吉 • 利蓋蒂百周年紀念，大館將聯同香港創樂團，在洗衣場石階設置一百台金字塔形狀的拍子機，向這位殿堂級先鋒派作曲家致意。利蓋蒂1962年所創作的《交響詩》因鮮少公演而添上神秘色彩，在每場音樂會前，操作員會為一百台拍子機設置不同擺動速度，並在指揮的帶領下昂首拍和，無論在音樂還是視覺上都為觀眾帶來令人目眩神迷的聲影景象。如各位對今次音樂節有興趣，請即瀏覽以下網址了更詳情：https://bit.ly/3SDQ4y9

(特約)