旅遊市場強勁復甦　攜程集團CEO孫潔︰「4S將成旅遊新關鍵字」

▲ 攜程集團首席執行官孫潔提到，年輕一代非常珍惜現在可以自由旅行的機會，而且旅遊模式亦隨之轉變，「4S」將是旅遊新關鍵字。

隨着國際旅遊限制解除，旅遊市場強勁復甦，不少港人都紛紛外遊「止癮」。根據入境處統計顯示，單是今年7月經機場出境的港人已達96.6萬人次，較6月增加逾20.1%，旅遊需求持續上升。攜程集團（9961.HK，TCOM.US）早前出席新加坡ITB Asia，攜程集團聯合創辦人兼董事局主席梁建章於其主題演講上表示對旅遊業的長期增長非常樂觀，他預計增長率可達8%至10%，如果企業運作良好，甚至可以超出行業平均水平。攜程集團首席執行官孫潔在訪問時提到，年輕一代非常珍惜現在可以自由旅行的機會，而且旅遊模式亦隨之轉變，「4S」將是旅遊新關鍵字，包括Safety、Short、Smaller及Sustainability，她冀望與各合作夥伴加強合作，為旅客帶來更貼心、優質的旅遊體驗。



「4S」+「3R」成旅遊新趨勢



經過長達3年的挑戰，大家終於可以開始旅行了。疫情放緩後，旅遊即時成為消費項目排名第一位，孫潔稱，就國內旅遊的消費者來看，在第二季度時，旅遊業務不僅完全恢復到2019年的水平，還比2019年超出50%，各地區的航班容量正在恢復，展現了非常強勁的「疫後」復甦。孫潔表示，人們非常珍惜可以再次自由旅行的機會，特別是年輕一代，因此其旅遊模式亦有所轉變，她預測旅遊趨勢會以「4S」為主，包括Safety、Shorter、Smaller及Sustainability。

孫潔解釋︰「首先是Safety，疫後大家都非常關注安全，因此，我們建議各地的合作夥伴如酒店，可以提供新的健康與安全措施來提升防護；第二是Shorter，由於疫後簽證情況出現不確定性，例如前往美國的簽證需要3到6個月的時間，旅客不知道何時能取得簽證，因此他們不會過早預訂服務，選擇『預訂周期縮減』（Shorter Booking Windows）的做法，以適應可能出現的旅程更改；第三是Smaller，人們傾向小團體旅遊，而非與50個陌生人一起旅行，他們更喜歡聘請司機和導遊，與親友一起旅行。最後是Sustainability，年輕一代都非常關注可持續性，綠色旅遊成為大趨勢，因此我們亦提倡『3R』的概念，即Reduce（減少）、Reuse（重用）和Recycle（回收）。」



年輕人偏好可持續性與慈善遊



孫潔表示，為緊貼綠色旅遊的潮流，集團從多方面實踐可持續發展的概念，例如提供具可持續性的綠色酒店、標註不同航班每年的排放量和效率等級，讓客戶可以選擇他們認為最環保的選項、提供電動車出租服務，以及碳抵消積分等，這些舉措都推動了消費者的可持續發展。孫潔提到，近年年輕人更喜歡前往偏遠或小眾的目的地，除了在境內探索未知的領域外，亦希望透過境內遊以支援當地社區。孫潔解說︰「我們將其稱為『慈善旅遊』（Philantourism）。即選擇一個特定體驗或旅程，通過觀光及旅遊以支援一個目的地。」這些都是旅遊的新趨勢。

提到最新的熱門旅遊地點，攜程董事總經理兼（國際市場）副總裁蔡文軒表示︰「香港和澳門仍然是中國出境遊的熱門目的地之一。其次還有泰國、韓國、馬來西亞、新加坡和歐洲，都是中國人喜歡前往的目的地。以香港為例，與去年同一時間的黃金假期相比，航班預訂增加了1,200%，酒店預訂增加了約200%。」此外，蔡文軒提到火車旅遊亦是近年熱門的旅遊方式，他表示集團為客戶提供更多選擇和價值的火車票，讓他們可以輕鬆計劃一趟火車之旅。



携程集團冀成全球性重要企業



携程集團在國際業務方面的發展具前瞻性，他們宗旨以客戶為先，注重客戶服務和技術創新。在疫情期間不但沒有削減成本，並繼續投資於技術開發。在中國，他們已取得極佳的成績，並計劃在國際上擴大業務，包括在非洲、東南亞、中東和歐洲的投資。蔡文軒表示對未來的發展充滿信心，並計劃在未來5到10年成為全球性的重要旅遊企業。



（特約）