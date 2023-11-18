「高才通」專才 香港買房攻略

年初本港宣布全面通關，配合去年政府推出的高端人才通行證計劃（高才通），吸引了不少國內及海外專才來港發展。「高才通」計劃推出後成效顯著，近日政府公布逾6萬人提交申請，當中3.9萬宗已獲批來港。而為了方便這些專才留港定居，政府早前發表的《施政報告》中，就特意為他們放寬在港置業（購房）要求，加快他們上車步伐。而現時這些專才來港購房及申請房貸（按揭）上有甚麼事項需要注意，稅項上又有甚麼優勢？

高才通專才來港工作時會先領取居民身份證，當住滿7年後才可領取永久居屋身份證。無論是否擁有「永久性居屋身份證」或「未領有永久居民身份證」的人士，購房時都可向貸款機構承造按揭。現時$1,500萬或以下的自住物業可承造最高7成按揭；$1,500萬以上至$3,000萬的自住物業可承造最高6成按揭；$3,000萬以上的自住物業可承造最高5成按揭，還款年期長達30年。此外亦可透過申請按揭保險，承造最高9成按揭。

印花稅跟港人睇齊 買樓支出大減

稅項方面，一般非香港永久性居民置業時，需要繳付樓價7.5%的買家印花稅（BSD）以及樓價7.5%的第一標準稅率從價印花稅（AVD），兩者稅率合共15%。而現時政府為了吸納高端人才留港定居，高才通專才在購房稅項上可享有「先免後徵」寬鬆安排，即他們於香港首次購入物業時，可先跟隨一般首置人士，只需要繳交第二標準稅率從價印花稅，若他們其後未能成為香港永久性居民，才需要補繳相關稅項。

假設高才通專才欲購買一個價值$1,000萬的物業，最高可承造9成按揭，以現時按揭利率4.125厘，還款年期30年計算，每月還款額為$44,709，每月入息要求為$93,420。稅率方面，買家只需要繳付樓價3.7%的從價印花稅即$37萬，比一般非香港永久性居民需繳付樓價共15%的印花稅即$150萬，節省達$113萬的稅項。

現時高才通專才置業方法及稅項上與一般港人無異，相信他們成樓市的新動力。有意來港置業的高才通專才，建議可尋找信譽良好的地產代理安排看房事宜。如對於申請房貸（按揭）方面有任何疑問，亦可以尋找大型專業的按揭中介進行查詢。

▲ 先免後徵令外來人才置業成本大減，新政策吸引他們入市，成為本港樓市潛的新動力。