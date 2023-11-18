東京新地標「麻布台之丘」11月24日開幕 teamLab新美術館進駐 副刊版 2023/11/18 分享： 分享： 自新冠疫情過去，日本幾乎每月都有新地標落成開幕。最新一個是位於虎之門、麻布台地區的「麻布台之丘」（Azabudai Hills），建築期長達4年多，將於2023年11月24日開幕，這是座大規模的綜合商 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 香港黃金海岸頂尖汽車遊艇展 與眾同樂 2023/11/04 香港黃金海岸頂尖汽車遊艇展 與眾同樂 京都Nintendo KYOTO開幕 巨型Mario成打卡點 2023/11/01 京都Nintendo KYOTO開幕 巨型Mario成打卡點 曼谷槍擊案再惹安全警號 泰國旅行 實用小貼士 2023/10/07 曼谷槍擊案再惹安全警號 泰國旅行 實用小貼士 Pokémon Center 12月登陸台北 必影巨型啟暴龍打卡位 2023/10/05 Pokémon Center 12月登陸台北 必影巨型啟暴龍打卡位 德國首間 Rosewood瑰麗酒店 慕尼黑開業 2023/08/12 德國首間 Rosewood瑰麗酒店 慕尼黑開業 日本 東京