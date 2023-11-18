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東京新地標「麻布台之丘」11月24日開幕 teamLab新美術館進駐

副刊版 2023/11/18

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自新冠疫情過去，日本幾乎每月都有新地標落成開幕。最新一個是位於虎之門、麻布台地區的「麻布台之丘」（Azabudai Hills），建築期長達4年多，將於2023年11月24日開幕，這是座大規模的綜合商

...

欄名 : 旅事通

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