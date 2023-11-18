料明年樓價再跌一成 負資產續升恐未見頂 置業家居 2023/11/18 分享： 分享： 樓市跌價潮未見停止，蝕讓成交此起彼落，而近日蝕讓幅度更似有擴大之勢，由早前跌一成多，漸擴至兩成多，至周內更有多宗成交蝕讓幅度高達三成。 跌價幅度大的單位多集中在中小型物業，並為2018年至2021年樓價 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 銀行估價回落 預示樓價調整未完 2023/11/11 銀行估價回落 預示樓價調整未完 減辣帶動成交量增加 惟樓價走勢還看經濟 2023/11/04 減辣帶動成交量增加 惟樓價走勢還看經濟 減辣僅「半桶水」 無助扭轉樓價跌勢 2023/10/28 減辣僅「半桶水」 無助扭轉樓價跌勢 一手貨尾量創20年新高 料定價不能進取 2023/10/21 一手貨尾量創20年新高 料定價不能進取 減辣非唯一招數 提振樓市還需刺激經濟 2023/10/14 減辣非唯一招數 提振樓市還需刺激經濟 負資產 峻巒2C（PARK YOHO MILANO） 嘉湖山莊 瑞銀 銀行