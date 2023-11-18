料明年樓價再跌一成 負資產續升恐未見頂

樓市跌價潮未見停止，蝕讓成交此起彼落，而近日蝕讓幅度更似有擴大之勢，由早前跌一成多，漸擴至兩成多，至周內更有多宗成交蝕讓幅度高達三成。

跌價幅度大的單位多集中在中小型物業，並為2018年至2021年樓價

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