入市氣氛回升 一手成交量有機超越去年

【分析】政府於10月下旬減辣後，樓價雖未見火速升，但交投氣氛明顯向好，在減辣後數周，無論一手或二手成交量更見顯增進，發展商有見及此，紛加快銷售步伐，多個焦點新盤醞釀登場，今年新盤成交量「埋單計數」，能

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