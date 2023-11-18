開放式至4房俱備 2房佔全盤近六成 置業家居 2023/11/18 分享： 分享： YOHO WEST已於周三（15日）上載樓書，項目由2座物業組成，並細分為2A、2B、3A及3B座，合共提供1,393伙，實用面積由245至1,073平方呎，備有開放式、1房至4房戶，另設特色單位。 全 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 封面故事 相關文章 減辣後最大型新盤 一手推盤不手軟 YOHO WEST緊接登場 今日 減辣後最大型新盤 一手推盤不手軟 YOHO WEST緊接登場 入市氣氛回升 一手成交量有機超越去年 今日 入市氣氛回升 一手成交量有機超越去年 直擊連裝修示範單位：2A座36樓A1室 實用面積696呎 3房連套房及工作間連廁 今日 直擊連裝修示範單位：2A座36樓A1室 實用面積696呎 3房連套房及工作間連廁 直擊交樓標準示範單位：3A座36樓A11室 實用面積426呎 2房連開放式廚房 今日 直擊交樓標準示範單位：3A座36樓A11室 實用面積426呎 2房連開放式廚房 YOHO WEST全面睇 今日 YOHO WEST全面睇 你可能感興趣 減辣後最大型新盤 一手推盤不手軟 YOHO WEST緊接登場 今日 01:00 減辣後最大型新盤 一手推盤不手軟 YOHO WEST緊接登場 入市氣氛回升 一手成交量有機超越去年 今日 01:00 入市氣氛回升 一手成交量有機超越去年 直擊連裝修示範單位：2A座36樓A1室 實用面積696呎 3房連套房及工作間連廁 今日 01:00 直擊連裝修示範單位：2A座36樓A1室 實用面積696呎 3房連套房及工作間連廁 最新專欄文章 更多 宏觀陰霾消除捉緊中國拐點 今日 宏觀陰霾消除捉緊中國拐點 人幣升值空間大 今日 人幣升值空間大 中國3大警惕 今日 中國3大警惕 美國經濟凶多吉少 今日 美國經濟凶多吉少 沈建光：中國經濟朝正面發展 今日 沈建光：中國經濟朝正面發展 一手市場