直擊連裝修示範單位：2A座36樓A1室 實用面積696呎 3房連套房及工作間連廁

YOHO WEST連裝修示範單位以2A座36樓A1室作為設計藍本，實用面積696平方呎，屬3房連套房及工作間連廁設計，備有標準式廚房，客飯廳呈長形，間隔實用四正，也容易擺放家具，客廳放置白色時尚沙發，

...