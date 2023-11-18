直擊交樓標準示範單位：3A座36樓A11室 實用面積426呎 2房連開放式廚房

YOHO WEST另設有交樓標準示範單位，以3A座36樓A11室作設計藍本，實用面積426平方呎，屬2房連開放式廚房間隔，單位設有「三合一」露台，空間闊落，包露台特設多用途格柵架，住戶拉出格柵架後可在

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