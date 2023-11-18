YOHO WEST全面睇

鄰近「+WOO嘉湖」商場 食肆商店齊備

【休閒及娛樂】YOHO WEST鄰近同區大型購物商場「+WOO嘉湖」，步行前往只需5至10分鐘，備有中西食肆、超級市場、藥房、理髮店及戲院等，滿足日常衣食住行的需

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