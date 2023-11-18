減辣後最大型新盤 一手推盤不手軟 YOHO WEST緊接登場

《施政報告》宣布減辣後，一手銷售部署明顯加快，繼月初啟德跑道區新盤開售後，吸引不少內地專才承接，天水圍YOHO WEST也緊接登場，全盤備有1,393伙，屬減辣後最大規模的全新樓盤，並將於下周初開價，

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