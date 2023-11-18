珠光錦程花園現樓發售 首期￥47萬起 置業家居 2023/11/18 分享： 分享： 位處珠海香洲核心地段的珠光錦程花園，主供2、3房戶型，項目屬於目前市區內罕有現樓發售項目，單位面積由85平方米起，售價則由￥234萬起。 項目位於香洲區電光街13號，南灣商都旁，佔地面積1.36萬平方米 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 大灣區樓市 最新專欄文章 更多 海薈城軌上蓋綜合體 享一綫海景 總價￥185萬起 2023/11/11 海薈城軌上蓋綜合體 享一綫海景 總價￥185萬起 華發橫琴薈2期矜罕純住宅項目 3房首期$92萬起 2023/10/28 華發橫琴薈2期矜罕純住宅項目 3房首期$92萬起 贏家花園現樓推售 總價約￥53萬起 2023/10/21 贏家花園現樓推售 總價約￥53萬起 華發香海湖洋房擁地利優勢 總價￥120萬起 2023/10/14 華發香海湖洋房擁地利優勢 總價￥120萬起 華發香海湖低密度樓距寬 總價￥120萬起 2023/09/02 華發香海湖低密度樓距寬 總價￥120萬起 人民幣 物業 珠海 港珠澳大橋 3房