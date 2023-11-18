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珠光錦程花園現樓發售 首期￥47萬起

置業家居 2023/11/18

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位處珠海香洲核心地段的珠光錦程花園，主供2、3房戶型，項目屬於目前市區內罕有現樓發售項目，單位面積由85平方米起，售價則由￥234萬起。

項目位於香洲區電光街13號，南灣商都旁，佔地面積1.36萬平方米

...

欄名 : 大灣區樓市

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