珠光錦程花園現樓發售 首期￥47萬起

位處珠海香洲核心地段的珠光錦程花園，主供2、3房戶型，項目屬於目前市區內罕有現樓發售項目，單位面積由85平方米起，售價則由￥234萬起。

項目位於香洲區電光街13號，南灣商都旁，佔地面積1.36萬平方米

...