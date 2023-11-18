啟德新商場AIRSIDE精選4間 家品店推介

南豐集團位於啟德核心地段的全新購物商場--AIRSIDE自9月下旬起正式登場，總佔地共190萬平方呎，而購物商場面積則達70萬平方呎，商場連接啟德港鐵站C出口，非常方便。場內滙聚多個消閒娛樂、零售及餐

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