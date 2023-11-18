啟德新商場AIRSIDE精選4間 家品店推介 置業家居 2023/11/18 分享： 分享： 南豐集團位於啟德核心地段的全新購物商場--AIRSIDE自9月下旬起正式登場，總佔地共190萬平方呎，而購物商場面積則達70萬平方呎，商場連接啟德港鐵站C出口，非常方便。場內滙聚多個消閒娛樂、零售及餐 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 家居頭條 相關文章 2. Nespresso專門店 特設五大藝術體驗【家電篇】 今日 2. Nespresso專門店 特設五大藝術體驗【家電篇】 3. ALOT Living 全新日式洋食餐館【家飾傢俬篇】 今日 3. ALOT Living 全新日式洋食餐館【家飾傢俬篇】 4. 曉至 香港手製陶瓷品牌【家飾傢俬篇】 今日 4. 曉至 香港手製陶瓷品牌【家飾傢俬篇】 你可能感興趣 2. Nespresso專門店 特設五大藝術體驗【家電篇】 今日 01:00 2. Nespresso專門店 特設五大藝術體驗【家電篇】 3. ALOT Living 全新日式洋食餐館【家飾傢俬篇】 今日 01:00 3. ALOT Living 全新日式洋食餐館【家飾傢俬篇】 4. 曉至 香港手製陶瓷品牌【家飾傢俬篇】 今日 01:00 4. 曉至 香港手製陶瓷品牌【家飾傢俬篇】 最新專欄文章 更多 4. 曉至 香港手製陶瓷品牌【家飾傢俬篇】 今日 4. 曉至 香港手製陶瓷品牌【家飾傢俬篇】 3. ALOT Living 全新日式洋食餐館【家飾傢俬篇】 今日 3. ALOT Living 全新日式洋食餐館【家飾傢俬篇】 2. Nespresso專門店 特設五大藝術體驗【家電篇】 今日 2. Nespresso專門店 特設五大藝術體驗【家電篇】 本地傢俬品牌「型。樂齡傢俬」首創系列 冀實現跨代共融 2023/11/04 本地傢俬品牌「型。樂齡傢俬」首創系列 冀實現跨代共融 IKEA 80周年第二擊 秋冬繽紛新品 洋溢幸福暖意 2023/11/04 IKEA 80周年第二擊 秋冬繽紛新品 洋溢幸福暖意 家電 家具 消費資訊 啟德 AIRSIDE 家品 Miele 綠色生活