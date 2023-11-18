2. Nespresso專門店 特設五大藝術體驗【家電篇】

全新專門店是全亞洲首間互動體驗概念店，適逢今年Nespresso香港踏入20周年，概念店的設計核心是提供更貼合香港及個人化的沉浸式專屬體驗，於是店內特設五大藝術體驗。當中最特別是「藝術咖啡」咖啡大師工

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