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3. ALOT Living 全新日式洋食餐館【家飾傢俬篇】

置業家居 2023/11/18

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繼Relish Café第二間分店空降台灣高雄後，緊接第三間分店Relish Kitchen by ALOT，以全新日式洋食餐館形式，坐落香港AIRSIDE商場。店內以日泰進口實木傢俬店ALOT

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欄名 : 家居頭條

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