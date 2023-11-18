4. 曉至 香港手製陶瓷品牌【家飾傢俬篇】

曉至於2015年由本地設計師Grace Tong創立，是一個香港手製陶瓷品牌。設計師Grace曾經是一位時裝配飾設計師，有見設計行業及社會風氣都深受速食文化影響，故創立此品牌，希望結合繪畫藝術與陶瓷工

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