金融峰會擴朋友圈 港迎發展新機遇

香港故宮文化博物館展示逾900多件的珍貴文物，金融管理局在此舉辦國際金融領袖投資峰會歡迎晚宴，可說是十分合適。

滙聚來自全球160家頂尖金融機構、約300位最具影響力的商界領袖絕不簡單，這些機構包括銀行、證券公司、風險投資公司、對冲基金和保險公司等。尤其是在當今複雜的地緣政治環境下，國際媒體以大量不公平報道方式去損害香港作為主要國際金融和貿易中心的地位，持反對意見者亦質疑我們的未來發展和一國兩制框架的韌性。

事實上，中國的經濟發展軌迹無可避免地成為焦點，因國家的中央監管機構派出了很有分量的代表出席會議，談及中央政府克服各種障礙的政策，特別是在房地產方面，同時還要解決青年失業和消費者信心等問題，而這些問題並非中國獨有。

國際金融巨頭雲集 彰顯港角色

最令我印象深刻的是，這些人都極具影響力，當中的90位代表更是全球金融巨頭的集團董事長或行政總裁。他們的出席反映了香港即將迎來的經濟機遇，並了解到更緊密地合作能有助克服未來經濟和地緣政治挑戰。盡管某些政府熱衷於採取去風險政策，作為影響中國經濟進步的措施。

出席代表包括來自摩根士丹利、瑞銀集團、德意志銀行、高盛、巴克萊、黑石、凱雷、渣打銀行、法國巴黎銀行、中國銀行、滙豐銀行、紅杉中國、富達國際、景順、貝萊德、摩根大通、Marshall Wace、Citadel Securities和聯合國氣候行動和金融問題特使。

聚焦降金融風險 科技推動創新

這次峰會為商界領袖提供了一個面對面討論和交流的難得機會，這類對話增進各方了解、有助國際金融界應對複雜的形勢，同時認識到香港將繼續發揮的作用和所扮演的角色。

在這一年，金融市場因美國3家對加密貨幣友好的銀行Silvergate、矽谷銀行和Signature Bank相繼倒閉而陷入困境，第一共和銀行破產後遭監管機構接管之後被收購，這場自2008年金融危機以來最重大的美國銀行倒閉事件，危機迅速蔓延到歐洲。

瑞士信貸作為一家全球系統重要性銀行，其倒閉導致投資者外流，給包括德意志銀行在內的其他歐元區銀行帶來壓力。各國政府和央行幾乎立即進行了干預，向陷入困境的金融機構提供前所未有的紓困計劃，以防止進一步的恐慌。因此，減輕未來金融風險的議題列在議程的重要位置，而峰會亦有助人們對銀行業恢復信心。

與會者仍然對全球經濟持續放緩、高利率環境、通脹軌迹不確定、地緣政治持續緊張、以至衝突蔓延的可能性而憂慮。人們對監管顛覆性技術（例如顛覆性人工智能）感到擔憂；而氣候變化和可持續發展等議題都在議程上。

在4年前估值曾高達470億美元的共享辦公室初創公司WeWork，於上周申請破產，讓人聯想到持續的經濟動盪和充滿挑戰的逆風。但一些財經評論員對此消息並不感到震驚；其實，許多人對一家從未報告盈利的企業能獲得如此之高的估值，一直表示質疑。

毫無疑問，這種商業模式在疫情期間受到影響。然而，它的倒下亦提醒了人們，因低息借貸而催生的FTX和Theranos等獨角獸企業的時代難以持續。

挑戰和機遇可說是並存的，金融科技正在推動創新並改變金融服務領域的各方面。進步提高了效率，消費者和企業也從中得益，並解決了金融包容性的核心問題，而東南亞約有6億人沒有銀行戶口或缺乏銀行服務人士。香港在發展和監管的關鍵領域乃處於前列位置。

習拜會邁關鍵一步 推動合作互利

峰會取得積極成果，對香港及我們作為主要金融和貿易中心的角色至關重要。普遍意見認為，中國經濟、科技和可持續發展領域存在長期機遇。

與此同時，亞太經合組織（APEC）三藩市的會議已結束，國家主席習近平和美國總統拜登的會晤又向前邁出了關鍵一步。

我仍有信心，我們具影響力的嘉賓們會把正面的觀感和經驗轉達給所有的持份者，我們便能取得進展，展開更深入對話、解決共同問題，令各方都能夠得益。

▲ 國際金融領袖投資峰會雲集約300位最具影響力的商界領袖，其出席反映了香港即將迎來的經濟機遇。（資料圖片）