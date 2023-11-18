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AI應用三大焦點 金融科技動力足

評論 2023/11/18

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人工智能（AI）熱潮方興未艾，從商業和金融領域來看，未來AI應用將聚焦在三大領域：精準行銷、客戶管理和風控升級。

AI是電腦程式設計的延續，它經歷了由應用程式到機器學習再到深度學習的發展歷程。早在2015年，AI的算力就已經超越了老鼠；而在今年，AI的算力將超越人腦。未來20年內，單一AI的運算能力更可能將超越所有人腦。

就當前的時代特徵而言，AI應用的發展需要具備三大關鍵因素：一是算力，當前中國雖然已經有了一定的地位，但仍落後於美國；二是數據，得益於發達的互聯網、活躍的資料產業、以及完善的雲骨幹，中國目前已經具有了一定優勢；三是演算法領域，中國未來則充滿機會。

精準行銷 客戶管理 風控升級

在未來的商業發展中，最受創業家期待的AI應用落地，主要聚焦在以下領域：

（1）在精準行銷及獲客方面，透過整合多方、另類資料（如個人的消費行為、社群媒體等資料）可以多維深度理解客戶、精準洞察使用者的潛在需求，進而提高獲客效率；

（2）在智慧化客戶管理及留客方面，產品可以實現去同質化，並對使用者需求進行深度分析；

（3）在風控升級方面，AI可實現智慧技術應用的落地、鎖定風險因子，並透過多維資料分析客戶特徵，進而精準評估風險。

在此基礎上，AI具備兩大核心優勢：

首先是商業數據的提升。當前傳統數據的數據量已經很大，但這些「過去的數據」往往局限於回答「為甚麼」，以產品為中心的分析導致了「爆品戰略」，短期效果受限於當下環境因素。而新數據則是面向未來的，它以客戶為中心來還原業務實質，透過互聯網數據、用戶數據、社交和私域等多方另類數據來捕捉預測性，即透過預測性模型來獲知「客戶想要甚麼」。

其次在於商業資料的管理（BI）。在過去的傳統管理中，雖然已經進行了數位化更新，但由於雲端資料十分龐大，所以無法進行快速處理。而在AI賦能下的BI則可以快速、流式地處理數據，直接輸出有效的戰略信息，以自然語言與數據互動輸出客觀、無偏見和不受績效壓力影響的核心BI預測支持。

試舉一家AI-BI公司Hypers為例，剖析其應用價值，Hypers可以提供多元數據，以及涵蓋產品端、品牌端、通路端等多部門的數據服務，提供以客戶為中心的消費洞察。因為AI可以自行編程，所以使用者毋須知道具體的程式碼和底層邏輯，透過自然語言就可以與AI溝通。

中國金融科技 前沿投入闖4關

當前中國金融機構的金融科技投入雖然總量不少，但多以「非前沿」投入為主，真正的前沿新技術投入較少且過於單一，主要集中在財富管理領域；而國外投行機構則在中後台多點布局金融科技。摩根大通每年對於新技術應用的投入，就佔總投入達30%至50%。

目前，國內金融機構在「前沿投入」中主要面臨四大阻力：一是思路過於保守，成熟的大企業沒有監管的配套方針，找不到有同樣合規意識的金融科技合作機構；二是在資料相關考量方面，各方對於資料安全的要求不同，且缺乏互通合規的系統；三是在人力要求方面，缺乏新的知識和態度，企業敏捷度和協調能力不足；四是缺乏長期的遠見和格局。

但同時，中國金融科技發展的動力非常強勁，值得期待。首先在資金端，中國智能理財服務不足。2016年中國智能理財服務市場規模為300億，2018年為2,550億元，預計2022年將達7,400億元。其次，包括大數據、雲端運算、區塊鏈以及人工智能等在內的多元金融科技也需要同步發展。

近日在香港舉辦的2023友侖國際金融科技論壇上，筆者透過《人工智慧與金融：新一代公司業務資訊學》的主題演講，探討AI在商業領域的應用價值及其未來趨勢，發現與會者對未來金融科技的應用與發展，興趣十分濃厚。

可以預見，未來人工智能將在社會發展的各個領域，迸發出更多顛覆式創新的火花，進而推動商業、金融，以及整個人類世界的快速發展。中國包括香港應抓住人工智能時代的歷史機會期，加大對前沿科技的投入，成為新時代的創新領導者。

撰文 : 張純信 復旦大學泛海國際金融學院學術副院長、復旦大學金融EMBA授課教授、加州大學柏克萊分校金融學博士

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