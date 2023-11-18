港宜拓軟實力 吸外資引高端消費

建設粵港澳大灣區是國策，也是實踐「一國兩制」和支撑「一帶一路」的着力點。

以往提到融合，坊間的關注點不外乎水貨客「逼爆」北區，內地投資者炒高樓價等；此一時彼一時，今天內地客過門不入，大家慨歎港人蜂擁北上消費。表面上看，想賺錢的往有機會處去，要消費的向價廉物美方流，是自然不過的事，但想深一層，香港的樓價物價從來都比內地高，以前慣常南下而今天不來的，又或以前不北上而如今常北往的，恐怕價差並非核心原因。

經濟不景，不論是香港還是內地市民，手頭都沒以往鬆動，大量的中端消費群流向低端，是近日所見現象背後的原因之一。交通運輸愈完善，一小時生活圈內的消費選擇便愈多；君不見廣州市民早已跨區到鄰近的南、番、順吃喝玩樂，便是便捷交通促進融合與消費自由流向的明證，香港難成例外，而區內各類交通的日常流速理應加快，流量亦必定日益增長，經濟流動亦隨之而行。

宏觀地看，香港作為開放經濟體，在「一國兩制」的框架下，保障資金、人員、貨物及資訊自由流通是不能動搖的根本。簡而言之，面對投資與收益順逆差的問題，香港無法限制資金及消費外流。從相對直接的角度想，香港能做、應做的是引入外來投資及相對高端的消費。

強化平台功能 助灣區共同富裕

但若放開胸懷，以「超級聯繫人」的思維導向，須知廣東經濟規模雖然連年高踞全國首位，但區域發展不平衡，省內各市營商環境不一，各地在市場准入、土地制度、人才體制，以至法律法規的具體落實情況都存在差異，要更有效及有系統地吸引語言文化不通的外資落地，便需要統合的推廣協作平台和窗口。另一方面，要協助區內企業在開拓東盟、一帶一路，以至香港熟悉的歐美國家市場時，躍過摸着石頭過河的漫長過程和有效管控風險，便需要極強的國際網絡和專業服務基礎。

這便回到香港在區內的相對吸引力問題。撇開機場及港口系統處理效率等老調，香港能夠協助大灣區各地企業聯通世界，又能協助世界各地企業走進灣區的優勢正正在於軟基建及相關網絡。有逾百個國家在香港設有領事館，此外亦有例如歐盟駐港辦事處、國際清算銀行亞太區辦事處等多個官方認許機構，加上香港十多個海外經濟貿易辦事處、貿易發展局在全球36個國家的辦事處和旅遊發展局近二十個全球辦事處。香港應做的是強化其境內外投資貿易平台的功能，讓大灣區各市分享國際網絡資源，以綜合專業服務優勢協助大灣區整體經濟建設及均衡發展。

保持「國際性」吸人才 多走一步

於鞏固其原有制度特性之同時，香港也必須在文化、語言和生活配套上保持「國際性」，不單要維持英語在日常使用上的普及性，更必須充分利用專上教育資源，投入培養學習掌握一帶一路國家語言和研究當地社會文化的人才。文化語言的互聯互通是生意往來的基礎，即使人工智能可以準確繙譯詩篇的文字，但說到神韻便是另一個層次；造成一次買賣而交不上朋友的生意難以長久。

「共同富裕」是大灣區各市面對未來發展的共通課題，香港有責任一起帶領各市企業走向世界，更有責任把世界各地投資引進大灣區。香港只要做好商貿推廣、交易平台和融資角色，內地與世界各地的專才和企業，外來投資和高端消費便自然隨之而來，但大家也得多走一步，不但要各方來客生活得方便舒適，還要稱意精彩，要做到這層面，老生常談的土地、人才、服務水平和包容開放的氛圍，可謂不可或缺。

▲ 香港能夠協助大灣區各地企業聯通世界，又能協助世界各地企業走進灣區的優勢，正正在於軟基建及相關網絡。（資料圖片）