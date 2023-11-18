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習：亞太須合作 脫鈎斷鏈沒好處

拜登稱中美存分歧 重申去風險化

中國版 2023/11/18

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國家主席習近平在亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會演講中強調，亞太惟有合作才能發展，搞「脫鈎斷鏈」沒好處。美國總統拜登（Joe Biden）重申，不想與中國脫鈎，而是要去風險化，他並提到中美存在真

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