習：亞太須合作 脫鈎斷鏈沒好處 拜登稱中美存分歧 重申去風險化 中國版 2023/11/18 分享： 分享： 國家主席習近平在亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會演講中強調，亞太惟有合作才能發展，搞「脫鈎斷鏈」沒好處。美國總統拜登（Joe Biden）重申，不想與中國脫鈎，而是要去風險化，他並提到中美存在真 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 相關文章 下個「中國」還是中國 習向美商界遞橄欖枝 今日 下個「中國」還是中國 習向美商界遞橄欖枝 習晤岸田 同意談判解決核污水排海 今日 習晤岸田 同意談判解決核污水排海 習兩度主動與陳茂波交流 共約4分鐘 今日 習兩度主動與陳茂波交流 共約4分鐘 你可能感興趣 下個「中國」還是中國 習向美商界遞橄欖枝 今日 01:00 下個「中國」還是中國 習向美商界遞橄欖枝 習晤岸田 同意談判解決核污水排海 今日 01:00 習晤岸田 同意談判解決核污水排海 習兩度主動與陳茂波交流 共約4分鐘 今日 01:00 習兩度主動與陳茂波交流 共約4分鐘 習近平 拜登 中華人民共和國商務部 中美關係 人民幣