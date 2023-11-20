社交媒體中那北上消費的爭議頗受關注，深圳賣點真是又平又有新意？或者聽聽一位真已實踐雙城生活圈的老友介紹下。

他說住在福田，搭兩個站地鐵，大約十五分鐘就到高鐵福田站，來往福田和西九的高鐵相當密，問題則是太晚就沒車。但由福田到西九，純車程就十四分鐘。即是由他福田家到西九共半個鐘，當然不包括等出關。約人在圓方，或去西九都好方便。不過由西九站再去旺角或港島就稍不便，主要是由西九站行出來那條路好荒蕪冷清，沿途沒東西看，感覺就有點遠及沒活力。

他綜合了港人北上深圳的理由，也極有這時代的代表性。他說，分為周末家庭度假式和平日慳錢式。度周末式，是一家大小，帶孩子去深圳的大型商場，玩足一天。小孩可參加那裏各種活動，如滑行、攀岩甚麼的。放仔女去玩，自己就可旁邊歎杯奶茶和其他家長吹吹水。

玩完活動，就購物、吃火鍋，消費比香港便宜，而且深圳開了不少新型商場，也好逛過香港的。

另一種是為了平價裝備及服務。他留意到，多年前已流行到深圳看牙，但其時一般中產都不太接受，一應覺得是較需技術及衞生含量的服務，如整牙、配眼鏡，香港人都不太敢消費。

但現在不同了，他們到深圳睇牙，洗牙只需百多元。配眼鏡的選擇，在眼鏡城中目不暇給。甚至剪頭髮都平一截。港車北上後，開車到深圳整車洗車換配件。最實際是當前港幣兌人民幣匯率，可說是近十幾年新低。全部原因集中大爆發，形成北上消費大潮。

現在他的問題只是，由香港返深圳的交通依然太多限制，最方便的羅湖和深圳灣都沒有通宵，下下要做灰姑娘。皇崗口岸的過關方式則太累人不合時宜。