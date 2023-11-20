習拜會皆大歡喜 中美齊「笑裏藏刀」？

打交也要講武德，武林高手過招都要先行個禮，否則名聲壞了就難在江湖立足。

中美關係現在止跌企穩，並非為了稱兄道弟，而是跌得多了渾身瘀痛，再硬來就會傷到筋骨。

既然大家都不能一招了，那先俾些面，喝杯茶，行個禮，講一下武德，省得把圍觀群眾嚇得雞飛狗走，打贏也無人認。當然，這只是緩兵之計，鬥還是要決的。

就兩國關係戰術布局 展示彈性

中美元首三藩市會晤，中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）會談、午宴、散步，前後聚會4小時，習近平還與一眾美國商界高層晚宴，中美雙方都拿到了各自當前想要的東西，皆大歡喜。

驟眼看，雙方公開說的都是老生常談，笑裏藏刀，中美關係長綫基調沒有改變，這也在情理之內。

美方強調，要確保競爭不會導致衝突。即是仍把中國當對手，只要不打仗，封鎖科技、阻撓發展、分裂中國，甚麼都可以幹。

中方指出，中美有兩種選擇，代表合作或對抗、繁榮或動盪兩個方向，決定人類前途和地球未來。說白了就是，美國250歲不到就做了那麼多陰質事，好自為之，中國5,000年文明不怕碰瓷。

不過，鬥爭大方向不變之下，中美今次都用了肉眼可見的誠意，就兩國關係戰術布局，展示出久違的靈活和彈性。

拜登今次頂住美國內部巨大壓力，俾足面中方。

習拜會擇於APEC會議之前舉行，地點還特意選在了三藩市以南40公里、風光怡人的歷史大宅費羅麗（Filoli）莊園，遠離市中心APEC會址。這告訴世界，美國今次是專門接待中國，中美是平起平坐的大國，APEC會議反而是今次系列外交活動的配角。

京投桃報李 氣候合作軍事溝通

美方也在民間為習近平鋪設了講壇。習近平與美國商界和民間團體晚宴上講話，直接向美國人傳遞中國聲音、中國希望同美國和平共處的願景。美國商界也是猛人雲集，波音、花旗、貝萊德、輝瑞、蘋果、微軟、特斯拉等巨企CEO齊向中國領導人起立鼓掌。

中方也投桃報李，在共同關心的議題，和一些美方關切、不涉及中方原則問題和核心利益的議題上，積極配合，讓拜登可在選前向國內交功課。

習拜會前夕，中美公布了加強合作應對氣候危機的「陽光之鄉聲明」，宣布啟動2020年代強化氣候行動工作組，中方表明在電力排放達峰後「實現有意義的絕對減少」，比此前的力爭在2030年達峰更進一步。中方又首次承諾，與美方共同將甲烷和其他非二氧化碳溫室氣體納入2035年氣候目標。

安全方面，美方自前眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台以來，一直爭取恢復同中國軍事交流，今次正式得償所願，這實際上亦符合中方利益。中美同意，在平等和尊重基礎上恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，開展中美兩軍戰區領導通話。

就美方內宣需求特別高的芬太尼議題，中方也同意成立中美禁毒合作工作組，並據報會加強堵截芬太尼原材料（本有其他合法用途）流向製成毒品轉售美國的地區。哪怕這是美國病了卻要別人吃藥，好比槍擊氾濫卻怪別人生產鋼鐵。

至於涉及核心利益的議題，中方希望盡最大努力和平統一的主張，今次亦獲得國際媒體廣泛傳播。美方重申「一個中國」政策不變、反對「台獨」背後，在台海議題以至在科技戰領域，會否至少不再火上加油，或姿態照做、實質有得商量，中美今次就算達成默契也是無法對外公布的，往後還要繼續觀望。

總體來說，中美關係暫時逃離了惡化螺旋，接下來即使無法排除再次節外生枝，意外導致局面失控的風險亦顯著降低，這對兩國、市場和世界都有好處。

各自形勢所迫 穩住關係顯誠意

中美忽然誠意滿滿地穩住雙邊關係，實在也是各自形勢所迫。

中國疫後經濟復甦有欠平衡，動力減弱，信心不足，眼前需要為市場提供更多穩定性。第三季GDP增長4.9%小驚喜剛公布，10月官方製造業PMI就降至榮枯綫下方，服務業PMI也降至今年來最低水平。美元異常走強，更使以美元計價的中美GDP差距重新擴大，助長了外界質疑中國「見頂」。

穩住中美關係正是扭轉上述趨勢的關鍵。中美不再喊打喊殺，日韓、澳紐、歐洲對華態度亦會隨之調整，中國承受壓力頓時減少。外資即使調整供應鏈，亦會加倍重視中國產能和需求龐大的現實。穩定的政商環境、可控的風險，就是市場的強心針。

美國雖然經濟狀況不錯，拜登政府處境也好不到哪裏。美方銳意打造「印太經濟框架」抗衡中國影響力，原本計劃在APEC會上完成貿易範疇談判，給中國一個下馬威，豈料即使這不涉及美國降低關稅或擴大市場准入，也受到民主黨內部反對而泡湯（疑似貿易協議在選舉當前也被視為出賣工人利益）。美國對華戰略，正因為美國內部政治原因而無法實現。

以色列肆無忌憚摧殘巴勒斯坦，還使拜登失去一批穆斯林與左翼年輕人支持，明年選情受到嚴重威脅。美國更有被以色列拖入另一場中東戰爭的風險，此刻需要同中國聯手發揮影響力，防止以巴衝突失控蔓延。

鬥而不破 中美協作料權宜之計

坦白說，明年美國大選，美國政壇肯定是鬥獸場，惟反華「政治正確」，而拜登能否成功連任也是個未知數。

假如拜登明年選得贏，中美今次談出成果、鬥而不破，有望成為兩國往後4年交往模式；假如明年特朗普（Donald Trump）再次當選，all bets are off，甚麼氣候協議都會統統廢掉，美國和世界都會更加混亂，中方獲得的，就是堅持減排的道德高地，以至往好裏想，西方陣營的瓦解。

說到底，中美協作只是權宜之策，中俄協作才是長久之計！

▲ 中美元首三藩市會晤，中國國家主席習近平（左）與美國總統拜登（右）會談、午宴、散步，前後聚會4小時，皆大歡喜。（新華社資料圖片）