亞馬遜明年起 可網購現代汽車

近年進軍汽車領域的電商巨頭亞馬遜（Amazon）宣布推出綫上汽車銷售，與現代汽車（Hyundai）達成協議，從明年開始，容許現代汽車的經銷商透過其平台銷售汽車。

屆時，消費者除可在平台上瀏覽汽車外，還可

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