亞馬遜明年起 可網購現代汽車 行政人員版 2023/11/20 分享： 分享： 近年進軍汽車領域的電商巨頭亞馬遜（Amazon）宣布推出綫上汽車銷售，與現代汽車（Hyundai）達成協議，從明年開始，容許現代汽車的經銷商透過其平台銷售汽車。 屆時，消費者除可在平台上瀏覽汽車外，還可 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 青少年下載App Meta倡須家長同意 2023/11/17 青少年下載App Meta倡須家長同意 WhatsApp頻道 每月用戶量破5億 2023/11/17 WhatsApp頻道 每月用戶量破5億 亞馬遜開發自家OS 或鋪路棄Android 2023/11/16 亞馬遜開發自家OS 或鋪路棄Android 蘋果官網買iPhone假機 疑送貨過程遭掉包 2023/11/16 蘋果官網買iPhone假機 疑送貨過程遭掉包 尼泊爾封殺TikTok 指影響社會和諧 2023/11/15 尼泊爾封殺TikTok 指影響社會和諧 Amazon 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 網上購物 消費資訊 商業 銷售 服務 汽車 AWS 現代汽車