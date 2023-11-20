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亞馬遜明年起 可網購現代汽車

行政人員版 2023/11/20

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近年進軍汽車領域的電商巨頭亞馬遜（Amazon）宣布推出綫上汽車銷售，與現代汽車（Hyundai）達成協議，從明年開始，容許現代汽車的經銷商透過其平台銷售汽車。

屆時，消費者除可在平台上瀏覽汽車外，還可

...

欄名 : 科技新知

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