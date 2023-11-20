從APEC看香港地位和作用

亞太經濟合作組織（APEC）第三十次領導人非正式會議日前在三藩市閉幕。受香港特區行政長官李家超委派，財政司司長陳茂波出席了這個會議。陳茂波於當地時間17日在接受媒體採訪時表示，此次參加APEC會議的三個目標全部達成，包括在會上介紹香港新機遇和優勢；與不同國家或地區領導人會面，廣交朋友；以及探訪企業、招商引資和吸引人才。

香港市民通過中外傳媒都清晰的看到在會上，陳茂波非常榮耀地坐在習近平主席旁邊。會後，陳茂波特別向本港媒體提到，會議期間，他與習近平主席有數次互動和交談。習主席非常關心香港；陳茂波藉此機會向習主席扼要滙報香港的經濟和社會情況。

APEC是亞太區域國家與地區加強多邊經濟聯繫、交流與合作的重要組織。隨着中國經濟走強，香港背靠祖國、聯通世界的優勢日益明顯，「中國香港」已經成為APEC中一個獨具特色、不可或缺的重要成員。透過此次APEC峰會，更能看出香港的地位和作用。

習主席關愛 香港發展底氣足

陳茂波表示，APEC會議期間，他向習主席滙報香港情況時，習主席很留心聆聽滙報，亦「了解我們的工作」。

事實上，習主席一直高度關注香港的發展。去年「7•1」，在慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特區第六屆政府就職典禮上的講話中，習主席講到「必須保持香港的獨特地位和優勢」時說：「背靠祖國、聯通世界，這是香港得天獨厚的顯著優勢，香港居民很珍視，中央同樣很珍視。中央政府完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫。」

習主席在講到「不斷增強發展動能」時說：「中央全力支持香港同世界各地展開更廣泛、更緊密的交流合作，吸引滿懷夢想的創業者來此施展抱負。」

習主席這兩段重要講話，是從戰略和全局的高度，對香港給予的巨大支持。

這次APEC會議期間，習主席的日程安排非常繁忙。除了與美國總統拜登（Joe Biden）會晤之外，習主席還在APEC會議上發表重要講話，出席了美國友好團體聯合歡迎宴會並發表演講，分別會見了墨西哥總統洛佩斯（Lopez Obrador）、秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）、斐濟總理蘭布卡（Sitiveni Rabuka）、日本首相岸田文雄等。習主席在百忙之中聽取陳茂波的滙報，並就有關話題進行探討，足見對香港發展的重視。

習主席對香港的關愛和重視，是香港發展的最大底氣和動力。香港作為一個細小的經濟體，之所以能在APEC組織中佔有一席之地，主要得益於兩大地位：一是「國家地位」，二是「國際地位」。

在中央看來，「一國兩制」下的香港，作為中國唯一實行普通法的地區，作為世界屈指可數的「自由港」，這些優勢對於中國推動高水平開放和高質量發展具，有不可替代的獨特作用，不僅要保持，還要做大做強。因而，香港在國家的地位十分獨特。

在APEC組織的其他成員看來，香港擁有法治、資金、人才、貨物及信息自由流通等優越條件，是進入中國市場的「橋頭堡」，從香港這個最便捷、最安全的通道進入中國市場，是最佳選擇。

習主席在百忙之中認真聽取陳茂波的滙報，體現了對香港作為APEC組織成員的重視，更體現了對香港「國家地位」和「國際地位」的看重。

政府「搶」字當頭 經濟有活力

在談及香港管治問題時，習主席曾多次強調：「把握好政府和市場的關係，把有為政府同高效市場更好結合起來。」陳茂波在這次APEC期間向習主席滙報時，專門提及新一屆特區政府上任後以「有為政府」結合「高效市場」的管治思維施政。

過往，歷屆特區政府奉行「積極不干預」的施政理念，安心當好「守夜人」。這樣的做法在經濟上行或平穩的情況下，還看不出有多少弊端，但在經濟下行的情況下，如果政府不主動給市場注入動力，經濟損失會很大。

李家超及本屆政府去年「7•1」就任時，香港的經濟環境很不好。一方面，3年疫情接近尾聲，無論是政府還是企業，多年的積蓄幾乎耗盡，到了最難支撑的地步。另一方面，部分歐美企業因為疫情從香港撤資，造成了一定的負面影響。面對這種局面，李家超率領管治團隊改「守勢」為「攻勢」，「搶」字當頭促發展。在筆者看來，至少在以下幾個方面「搶」勁十足。

一是「搶企業」。從去年12月底到今年9月底，有30多個「企業夥伴」來到香港，將帶來300億港元的投資，創造一萬個就業崗位。之所以稱之為「企業夥伴」，陳茂波解釋，這些企業並非隻身來港，還答應把上下游其他公司也帶來，建立一個蓬勃的「生態圈」和產業鏈。

二是「搶人才」。從去年12月到現在，特區政府共收到18萬宗人才輸入申請，其中超過11萬宗已被批准，已有超過7萬人抵港，遠超過當初預計的3.5萬人的目標。

三是「搶機遇」。今年以來，李家超兩次帶隊出訪，一為中東的沙特和阿聯酋，一為東南亞的新加坡、印尼和馬來西亞。兩次出訪說好了「香港故事」，簽署了大量合作協議，擴大了合作舞台。

四是「搶主場活動」。本月，香港舉辦了第二屆「國際金融領袖投資峰會」，吸引了全球300位金融領袖出席，盛況空前。12月份，中東的未來投資倡議（FII）研究所將在香港舉辦峰會，體現出對香港國際金融中心的高度重視。

五是「搶話語權」。過去幾年受疫情影響，外國商界人士來香港的次數少了，對香港產生了「誤讀」。本次APEC會議期間，陳茂波做了3件事情：向各界介紹「香港機遇」，歡迎更多夥伴與香港合作；同美國以及亞太地區的商界互動，招商引資，擴大香港的「朋友圈」；拜訪美國一些企業，介紹香港的人才和企業政策措施，吸引更多企業入駐香港。

政府有作為，經濟有活力。香港經濟下滑的趨勢已徹底扭轉，預計香港2023年經濟增長超過3%，增速將在發達經濟體中將名列前茅。

在這裏，筆者特別提一下：李家超因為公務繁忙，此次未去APEC峰會；他堅持維護國家利益、維護大局的意識和擔當，中央不會忘記，內地民眾不會忘記。相信不久的將來，美國政府會撤銷對李家超等香港官員的所謂「制裁」，李家超會作為中國香港特別行政區的「當家人」，定會大大方方地出訪美國。

全球經濟復甦 港提供正能量

香港雖小，但對於APEC成員來說，香港的作用不小。在全球經濟復甦的進程中，香港也可提供正能量。

首先，香港是理想的融資平台。香港已形成高效便利的籌融資平台，可滿足海內外企業的融資需要。有媒體報道稱，一些在疫情期間移居新加坡的投資銀行家正陸續返回香港。報道解釋，新加坡資本市場規模較小，不能滿足這些銀行的需求。港股總市值達5萬億美元，是新加坡的12倍有餘，今年截至目前新加坡首次公開招股（IPO）集資額也遠遜香港。可見，香港的優勢並沒有變，香港的吸引力仍然很強。

其次，香港是進入中國市場的便捷通道。香港的背後是中國內地。中國內地具有超大的市場規模。不妨把中國與歐盟做個比較：中國內地的經濟總量達18萬億美元，人口達14億人（其中的中產階層達4億人），經濟增長保持在5%左右。歐盟的經濟總量為16.65萬億美元，人口為4.48億人，經濟增長保持1%左右。對於許多經濟體來說，進入內地這個超大規模市場，香港是最佳通道。

再次，香港是內地企業走向世界的「第一站」。香港是一個開放的經濟體，在許多領域的標準與國際接軌，被許多國家認可，香港的專業服務也非常成熟，可成為內地企業發展國際業務的「（境外）總部」，還可以成為內地企業的「風險管理人」。中國內地對全球經濟增長的貢獻率超過30%，中國經濟增長快，對全球經濟復甦的推動力大，香港也間接地發揮作用。

十三屆全國政協副主席、中央港澳工作領導小組常務副組長、中央港澳辦主任夏寶龍今年4月來港考察調研，他在香港「全民國家安全教育日2023」開幕典禮上的致辭中講到：「香港一直是全球最自由、最開放、最公平的經濟體，在260多個國際協議和30多個政府間國際組織中擁有成員地位，這是其他任何一個城市都不具備的獨特優勢。只要不抱任何偏見，實事求是地講，香港營商環境仍然是全世界No.1。香港自由開放和優良的營商環境，不是哪一個組織、哪一個國家賞賜的，而是舉世公認的。」

此次APEC會議再次印證了香港的獨特魅力。雖然香港眼前還有不少困難和挑戰，但750萬香港市民完全有理由對未來保持信心！

▲ APEC會議期間，財政司司長陳茂波（右）向國家主席習近平（左）滙報香港情況，習並就有關話題進行探討，足見對香港發展的重視。（法新社資料圖片）