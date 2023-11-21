港車北上利港人珠海置業  「海泉灣 ‧ 時光序」別墅售247萬餘人民幣起

▲ 「海泉灣 ‧ 時光序」在港限量推出5戶現樓別墅，建築面積約2,040至2,460平方呎，設不少於約400平方呎私家花園。

今年7月「港車北上」正式實施後，港人從香港經港珠澳大橋駕車到珠海，只需要約40分鐘，又不需受中港牌配額限制，令珠海和香港之間的人員、商務及資金流動將更為頻繁，因而促使更多港人考慮在珠海置業。

據珠海拱北海關消息，自今年1月「澳車北上」及7月「港車北上」政策實施以來，截至11月1日，港珠澳大橋海關進出境港、澳單牌車累計超過約100萬架次¹，當中灣區內其中一個城市特別受惠，就是作為港車北上經大橋進入廣東的第一站──珠海。

珠海多次被評為中國十大宜居城市第一名²，其城市環境、生活質素、經濟發展及規劃，都是灣區九城中名列前茅的城市，加上文化、生活和飲食習慣與香港較為貼近，但其樓價卻遠低於香港，故向來均是港人灣區置業的熱點城市。現在經「港車北上」駕車前往灣區各大城市，珠海成為必須經過的樞紐城市，進一步增加港人在當地置業的興趣。

港珠交通基建愈趨完善

過往，公共交通配套為港人北上置業的最重要考慮因素之一，「港車北上」的推出令交通配套呈現突破性提升，加上接連珠海東西部多項大型基建落成，例如鶴港高速、洪鶴大橋以及香海大橋等，整體交通更為便捷，港人在當地置業的置業喜好及選擇地區範圍亦變得更多元化。現在「港車北上」置業者可以更偏重個人喜好、居住要求選購心水樓盤，例如低密度、環境清幽的別墅物業。

珠海市金灣區「海泉灣」佔地約5.1平方公里，為大灣區內罕有大型濱海溫泉旅遊度假區綜合項目，由知名央企中旅集團發展。度假區以海洋溫泉為核心，建有兩座五星級酒店、會議中心、主題樂園、表演劇場及運動中心。港人駕車從港珠澳大橋珠海口岸過關後，經洪鶴大橋及鶴港高速，約40多分鐘^便可到達；另外亦可從珠海九州港及拱北口岸乘海泉灣快線直達屋苑。

▲ 珠海市金灣區「海泉灣」佔地約5.1平方公里，為大灣區內罕有大型濱海溫泉旅遊度假區綜合項目。

度假區低密度住宅項目

其中「時光序」為「海泉灣」第二期低密度住宅項目，容積率僅1倍，由27幢8至11層住宅及139戶別墅組成，共1,341戶，現已屆現樓。「時光序」業主可免費享用「海泉灣」內海洋溫泉及主題樂園，其中海泉灣溫泉被譽為「南海第一泉」，為全球罕有的海洋溫泉資源，提供108個風情各異的湯池。而主題公園及水上樂園設施，可滿足各年齡階層住戶玩樂需求。業主租用運動中心內多項設施及於食肆消費可享折扣優惠。景區內更設有超市市集、醫療門診部、圖書館餐廳等，生活起居配套應有盡有。

▲ 「時光序」別墅業主可免費享用「海泉灣」內海洋溫泉及主題樂園設施。

▲ 「海泉灣」度假區以海洋溫泉為核心，建有兩座五星級酒店，業主可享訂房折扣優惠。

「海泉灣 ‧ 時光序」自2021年開售以來，一直深受市場歡迎，至今已售出逾95%單位。是次發展商中旅集團攜手中原海外，在港限量推出5戶現樓別墅，建築面積約2,040至2,460平方呎，樓高3至4層，每戶設不少於約400平方呎私家花園，住戶可從地庫停車場經專屬入戶門直接返家。

▲ 由中原海外代理的「海泉灣 ‧ 時光序」5幢現樓別墅，建築面積約2,040至2,460平方呎，設有私家花園。

雙重置業優惠高達133萬人民幣³

中原海外特別為客戶提供尊享雙重優惠，包括樓價扣減約人民幣90萬元及樓價10%折扣優惠，總值最高逾人民幣133萬元³，折後僅人民幣247萬餘元起。優惠期由即日起至2023年12月31日，有興趣之客戶可與中原海外預約到現場實地參觀。

港車北上攻略講座暨「海泉灣 ‧ 時光序」物業展銷會

日期：11月25日（周六）

時間：下午1時至6時

講座時間：下午2時30分及4時30分，敬請預約

地點：尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心16樓

查詢及預約熱線：59331727

珠海市「海泉灣」香港諮詢處

開放時間：周一至日，中午12時至下午6時，敬請預約

地點：尖沙咀金馬倫道33號8樓全層（尖沙咀地鐵站B2出口）

實地睇樓安排：可安排專車於港珠澳大橋珠海口岸接送買家到現樓參觀，歡迎預約

查詢及預約熱線：59331727

註：

1 - 港車北上、澳車北上政策實施以來北上港、澳單牌車通關量突破100萬輛次

http://gdfs.customs.gov.cn/gongbei_customs/374293/374295/5465084/index.html

2 - 根據《GN中國宜居城市評價指標體系》評分

https://www.jdonline.com.hk/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=14&id=74386

https://www.sohu.com/a/552030047_120267044

3 - 由即日起至2023年12月31日，經中原地產購買指【海泉灣 ‧ 時光序】指定別墅單位之買家，享雙重優惠，樓價扣減約人民幣90萬元及樓價10%折扣優惠，總值最高逾人民幣133萬元，優惠先到先得，送完即止。優惠由賣方提供，與中原地產無關。售價、優惠受細節及條款約束，賣方有權更改其所提供優惠條款及細則而不作另行通知。如有任何爭議，賣方將保留最終決定權。



（資料由中原海外提供）