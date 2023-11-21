  • 25°C
香港時間 : 20231122日 (週三) 15:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港車北上利港人珠海置業  「海泉灣 ‧ 時光序」別墅售247萬餘人民幣起

特約 00:00 2023/11/21

分享：

分享：

「海泉灣 ‧ 時光序」在港限量推出5戶現樓別墅，建築面積約2,040至2,460平方呎，設不少於約400平方呎私家花園。

今年7月「港車北上」正式實施後，港人從香港經港珠澳大橋駕車到珠海，只需要約40分鐘，又不需受中港牌配額限制，令珠海和香港之間的人員、商務及資金流動將更為頻繁，因而促使更多港人考慮在珠海置業。

據珠海拱北海關消息，自今年1月「澳車北上」及7月「港車北上」政策實施以來，截至11月1日，港珠澳大橋海關進出境港、澳單牌車累計超過約100萬架次¹，當中灣區內其中一個城市特別受惠，就是作為港車北上經大橋進入廣東的第一站──珠海。

珠海多次被評為中國十大宜居城市第一名²，其城市環境、生活質素、經濟發展及規劃，都是灣區九城中名列前茅的城市，加上文化、生活和飲食習慣與香港較為貼近，但其樓價卻遠低於香港，故向來均是港人灣區置業的熱點城市。現在經「港車北上」駕車前往灣區各大城市，珠海成為必須經過的樞紐城市，進一步增加港人在當地置業的興趣。

港珠交通基建愈趨完善 

過往，公共交通配套為港人北上置業的最重要考慮因素之一，「港車北上」的推出令交通配套呈現突破性提升，加上接連珠海東西部多項大型基建落成，例如鶴港高速、洪鶴大橋以及香海大橋等，整體交通更為便捷，港人在當地置業的置業喜好及選擇地區範圍亦變得更多元化。現在「港車北上」置業者可以更偏重個人喜好、居住要求選購心水樓盤，例如低密度、環境清幽的別墅物業。

珠海市金灣區「海泉灣」佔地約5.1平方公里，為大灣區內罕有大型濱海溫泉旅遊度假區綜合項目，由知名央企中旅集團發展。度假區以海洋溫泉為核心，建有兩座五星級酒店、會議中心、主題樂園、表演劇場及運動中心。港人駕車從港珠澳大橋珠海口岸過關後，經洪鶴大橋及鶴港高速，約40多分鐘^便可到達；另外亦可從珠海九州港及拱北口岸乘海泉灣快線直達屋苑。

珠海市金灣區「海泉灣」佔地約5.1平方公里，為大灣區內罕有大型濱海溫泉旅遊度假區綜合項目。

度假區低密度住宅項目

其中「時光序」為「海泉灣」第二期低密度住宅項目，容積率僅1倍，由27幢8至11層住宅及139戶別墅組成，共1,341戶，現已屆現樓。「時光序」業主可免費享用「海泉灣」內海洋溫泉及主題樂園，其中海泉灣溫泉被譽為「南海第一泉」，為全球罕有的海洋溫泉資源，提供108個風情各異的湯池。而主題公園及水上樂園設施，可滿足各年齡階層住戶玩樂需求。業主租用運動中心內多項設施及於食肆消費可享折扣優惠。景區內更設有超市市集、醫療門診部、圖書館餐廳等，生活起居配套應有盡有。

「時光序」別墅業主可免費享用「海泉灣」內海洋溫泉及主題樂園設施。

「海泉灣」度假區以海洋溫泉為核心，建有兩座五星級酒店，業主可享訂房折扣優惠。

「海泉灣 ‧ 時光序」自2021年開售以來，一直深受市場歡迎，至今已售出逾95%單位。是次發展商中旅集團攜手中原海外，在港限量推出5戶現樓別墅，建築面積約2,040至2,460平方呎，樓高3至4層，每戶設不少於約400平方呎私家花園，住戶可從地庫停車場經專屬入戶門直接返家。

由中原海外代理的「海泉灣 ‧ 時光序」5幢現樓別墅，建築面積約2,040至2,460平方呎，設有私家花園。

雙重置業優惠高達133萬人民幣³

中原海外特別為客戶提供尊享雙重優惠，包括樓價扣減約人民幣90萬元及樓價10%折扣優惠，總值最高逾人民幣133萬元³，折後僅人民幣247萬餘元起。優惠期由即日起至2023年12月31日，有興趣之客戶可與中原海外預約到現場實地參觀。

港車北上攻略講座暨「海泉灣 ‧ 時光序」物業展銷會

日期：11月25日（周六）
時間：下午1時至6時
講座時間：下午2時30分及4時30分，敬請預約
地點：尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心16樓
查詢及預約熱線：59331727

珠海市「海泉灣」香港諮詢處
開放時間：周一至日，中午12時至下午6時，敬請預約
地點：尖沙咀金馬倫道33號8樓全層（尖沙咀地鐵站B2出口）
實地睇樓安排：可安排專車於港珠澳大橋珠海口岸接送買家到現樓參觀，歡迎預約
查詢及預約熱線：59331727

註：
1 - 港車北上、澳車北上政策實施以來北上港、澳單牌車通關量突破100萬輛次
http://gdfs.customs.gov.cn/gongbei_customs/374293/374295/5465084/index.html

2 - 根據《GN中國宜居城市評價指標體系》評分
https://www.jdonline.com.hk/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=14&id=74386
https://www.sohu.com/a/552030047_120267044

3 - 由即日起至2023年12月31日，經中原地產購買指【海泉灣 ‧ 時光序】指定別墅單位之買家，享雙重優惠，樓價扣減約人民幣90萬元及樓價10%折扣優惠，總值最高逾人民幣133萬元，優惠先到先得，送完即止。優惠由賣方提供，與中原地產無關。售價、優惠受細節及條款約束，賣方有權更改其所提供優惠條款及細則而不作另行通知。如有任何爭議，賣方將保留最終決定權。

（資料由中原海外提供）

上一篇文章

新地天水圍站旁建近百萬呎綜合商業項目　打造港深中介樞紐據點　擁口岸及交通優勢　發展北都專業服務物流樞紐

下一篇文章

【西東合集室樂團現身大館操場音樂節　以音樂修補分歧！】

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？