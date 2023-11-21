3大商場市集迎聖誕 巨型北極熊雪山聳立置地廣場

兒時賞燈飾是年末重大活動，時移勢易，現在觀看璀璨聖誕燈飾，已可在室內進行，置地廣場中庭的巨型北極熊雪山極有看頭，太古地產的白色聖誕市集亦密鑼緊鼓，而九龍區的apm聖誕極光冬日小鎮，大玩滑雪體感互動遊戲

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