3大商場市集迎聖誕 巨型北極熊雪山聳立置地廣場 副刊版 2023/11/21 分享： 分享： 兒時賞燈飾是年末重大活動，時移勢易，現在觀看璀璨聖誕燈飾，已可在室內進行，置地廣場中庭的巨型北極熊雪山極有看頭，太古地產的白色聖誕市集亦密鑼緊鼓，而九龍區的apm聖誕極光冬日小鎮，大玩滑雪體感互動遊戲 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 香港4大行山美景 攝影師用相片說好山林故事 2023/10/30 香港4大行山美景 攝影師用相片說好山林故事 施政報告鼓勵主題旅遊 尋找香港特色賞花熱點 2023/10/26 施政報告鼓勵主題旅遊 尋找香港特色賞花熱點 香港國際機場文化藝術節2023 6大必到打卡熱點 2023/10/16 香港國際機場文化藝術節2023 6大必到打卡熱點 「高街鬼屋」神秘遊廊解封 首度全天候開放予公眾 2023/09/30 「高街鬼屋」神秘遊廊解封 首度全天候開放予公眾 香港公園閃閃銀河 公園綵燈會成打卡熱點 2023/09/27 香港公園閃閃銀河 公園綵燈會成打卡熱點 商場 聖誕節 太古地產 apm 燈飾 香港置地