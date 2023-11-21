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中式Omakase

副刊版 2023/11/21

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新一年度上海的米其林（米芝蓮）榜單揭曉，不出所料，泰安門和Ultraviolet by Paul Pairet（UV）仍然入選三星。想起UV今年初曾爆出用過期調料及有客人投訴光顧之後肚痛的事件，今次能保住三星實算不錯。另外，今年加了一家，變成有共二十五家必比登餐廳，新入選的有井梅無錫私房麵館、漁哥．湛江、喬艾萊萊小籠和遠洋私廚。當中漁哥．湛江是最多朋友去過又有口碑的，這種中低價實惠有保證的粵菜，看來已成了上海中產及小家庭的慣常選擇。

較值得留意是有五家餐廳新晉為一星，分別是Ling Long Shanghai、EHB、粵海棠、中國菜．頭灶和New Wave by Da Vittorio Bistrot。當中頭灶風頭最響，因為之前被罵得多，傳傳下，變成營銷一樣，令它知名度大升。鬧甚麼？正是所謂中式Omakase。

用Omakase做中菜，本身就有一種文化鴻溝去填，真不是中國內地熟悉的路數。再加上必然稍貴，去到人均二千元人民幣另加一，要求和預期值就拉上去。

初出時，最多人打問號，是分量太小，又全無主動權，由廚師發辦，不懂此文化的客人，就有種肉隨砧板上的感覺，惡搞者稱之為被廚師PUA（內地潮語，意即不對等的屈從）。

更有甚者，是批評它以日料的形式、法餐的分量（即小分量不夠飽），來做中餐。加上傳出來的圖片，有皮蛋和青菜心配豬油渣，令人感覺用料廉價。

不過，其實以十五、六道菜而言，所謂廉價菜料只屬前奏，後來都配上蟹肉、蟹黃、魚翅、花膠、鮑魚等傳統貴價食材，當然都是小小份的。有造成脆皮雞、梭子蟹肉佐蟹粉、蟹肉魚翅春卷和花膠麻婆豆腐等，加上呈盤和氛圍較獨特，所以在食評界中，說口味評價可各異，但普遍都頗認可他們的嘗試。雖然一講到貴價中餐，就一定要用鮑參翅肚這類就沒大創意。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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