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年輕人成騙徒目標

副刊版 2023/11/21

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近年的網上騙案不僅多向老人家或單身女士埋手，年輕人也成為騙徒目標。友人的世姪是大好青年，在網上誤入詐騙圈套，到父母得悉事件時，發現兒子原來已孭了二百萬元債務！受騙年輕人亦有大學生，我聽過的，有個案在網上遇上騙徒，要周圍向人借五十至八十萬元不等。

騙徒在網上向年輕人埋手，不是用上對老人家「有包裹被海關扣押」又或高大帥有米男子向女士動之以情的手段，他們會以網上遊戲形式引誘年輕人：有不同等級的遊戲難度等「玩家」（即受騙人）在特定的時限內拆解，拆解到的話就有金錢作獎勵。為了令年輕人容易落搭，初時頭幾階段的「challenge」（挑戰）非常簡單，時間亦相當充裕，所以頭幾局受騙人會被告知他們成功過關，賺到了幾百元獎金。受騙人大多數在這刻會心花怒放兼心雄，那就正中騙徒的陷阱，因為受騙人若想繼續玩，就得先放錢入遊戲公司（即騙徒）的戶口，而且遊戲挑戰會愈來愈難，每一局給予受騙人去解決的時限亦會愈來愈短。若受騙人想把在「遊戲公司」賺到的錢拿回，那就當然無咁易，他們會告訴受騙人，要先再放錢進去戶口才能拿到那些從遊戲賺到的金錢。當然，錢一放進「戶口」，根本是無法拿回的，那是一個只有入不會出的騙案。

而最可惡的是，騙徒會製造很多玩這個網上遊戲的「群組」，當受騙人在群組上大呻過不到關時，就會有群組「成員」（其實都是騙徒集團搵人假扮）分享自己也經歷過，不斷「鼓勵」和慫恿受騙人只要俾心機繼續玩下去，就會賺大錢了。可惡的騙徒就是用這些大包圍的方法，誘騙年輕人一步一步誤墮深淵。要捉拿這些網上騙徒非常困難，因詐騙集團都很「國際化」，家長可以做的，是將各種網上騙案跟家裏年輕人溝通和分析。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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